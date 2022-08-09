В крупнейшем крымском банке самозанятые граждане оформили автокредиты на сумму около 1 млрд рублей

В мобильном приложении банка РНКБ также реализован сервис для самозанятых клиентов. Фото: Архив "КП"

Самый крупный банк в Крыму выдал около одного миллиарда рублей автокредитов самозанятым клиентам, которые с апреля прошлого года наравне с официально трудоустроенными могут пользоваться действующими кредитными программами РНКБ – ипотека, кредиты наличными, автокредиты, кредитные карты, рефинансирование потребительских кредитов и прочее. При этом для клиентов, которые подают данные о доходах от профессиональной деятельности через сервис в мобильном приложении РНКБ, банк предлагает бонус в виде сниженной процентной ставки по всем кредитным программам.

Так, на сегодняшний день крупнейший крымский банк выдал самозанятым кредиты на общую сумму больше 3,7 миллиардов рублей. В том числе:

- по программам ипотечного кредитования – 1,2 млрд руб. (31%);

- по программам автокредитования – около 1 млрд рублей млн руб. (23%);

- по программам беззалогового потребительского кредитования «Кредит наличными» и «Рефинансирование потребительских кредитов» – около 500 млн руб. (12%).

Самозанятые граждане также оформили кредиты в банке РНКБ около 65 тысяч кредитных карт с общим лимитом более 1,2 млрд рублей (33%). Для того, чтобы получить кредит, самозанятым необходимо подать заявку в мобильном приложении или на сайте банка, дождаться одобрения и обратиться в офис для получения кредита. При выдаче одобренного кредита нужно предоставить только паспорт и справку о состоянии доходов по налогу на профессиональный доход, которая бесплатно формируется в мобильном приложении РНКБ в течение нескольких минут.

В мобильном приложении банка РНКБ также реализован сервис для самозанятых клиентов. Там можно зарегистрироваться в данном статусе или присоединиться ранее зарегистрированному в ФНС пользователю и вести бизнес онлайн. Сервисы банка позволяют формировать чеки о доходах и отправлять их в ФНС, получать выставленный налоговой службой счет на оплату налога на профессиональную деятельность и оплачивать налог на профессиональную деятельность в приложении со счетов или карт клиента.

Сервис «Самозанятый» в мобильном приложении РНКБ продолжает набирать обороты. Им уже воспользовалось около 40 тысяч клиентов банка.

СПРАВКА

Заметим, С начала июля в РНКБ банке появилась возможность оформить кредитные карты с длительным льготным периодом до 115 дней (раньше грейс-период составлял 55 дней). Клиенты банка оценили новые возможности и оформили уже больше 10 тысяч таких карт. Около половины заявок на получение карты будущие пользователи оформили дистанционно - через интернет-банк и мобильное приложение.

С учетом обновленных условий кредитная карта РНКБ является одним из самых выгодных предложений на рынке, поэтому популярность этого продукта увеличилась еще больше, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – В скором времени будет реализована возможность увеличить срок льготного периода по действующей кредитной карте в мобильном приложении или в любом офисе банка.