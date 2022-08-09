«Сидим на улице, дети бегают, чай пить собираемся». Обстановка в Новофедоровке спустя несколько часов после ЧП на аэродроме в Крыму

Взрыв в Крыму

Жители курортной Новофедоровки пережили страх, услышав сильные взрывы около четырех часов дня 9 августа. Каждый второй здесь держит комнату или гостевой дом, которые сдают туристам.

- Мы услышали взрывы, нас прижало к земле буквально, - рассказывает одна из владелец гостевых номеров в Новофедоровке Мария Карелина. – Было очень страшно. А наши гости совсем не испугались.

Мария записала на видео обстановку в Новофедоровке после взрывов на аэродроме специально для KP.RU спустя пару часов.

- Вот, видите, сидим на улице. Дети тут бегают, чай пить собираемся. Вон там туристы наши отдыхают, - говорит Мария.

Она уточнила, что эвакуация населения проводилась в Новофедоровке частично.

- Тех, кто в радиусе пяти километров от аэродрома живет, тех эвакуировали. Есть опасность, что еще может бахнуть. Нас это не коснулось, - продолжает женщина.

К слову, номера в ее гостевом доме забронированы до конца августа.

- Раз такая ситуация будем скидку на 500 рублей делать. Но пока никто не отказался ехать к нам, - говорит она.