«Нас накормили и дали воду». Жителей пострадавшего поселка в Крыму эвакуировали в студенческое общежитие

В общежитии подготовлено 120 койко-мест для людей Фото: Евгений СТОЯНОВ

Жителей и туристов эвакуировали из пострадавшего после взрыва поселка Новофедоровка. Людей разместили в студенческом общежитии в поселке Прибрежное.

- В общежитии подготовлено 120 койко-мест для людей, - сообщили в администрации крымского поселка Прибрежное.

Всех, кого эвакуировали, обеспечили горячим питанием и водой. Сюда привезли жителей и туристов из Новофедоровки. Перевезли людей из того района поселка, который ближе всего находился к аэродрому, на котором и случился взрыв.

- Когда бахнуло, на улице нашей началась паника, люди бегали, дети – плакали, - рассказывает один из эвакуированных, попросивший не называть его имени.

- Я выскочил на улицу, смотрю, люди с пляжа бегут по гостиницам. Некоторые в машины сели и рванули на выезд из поселка. И тут началась пробка. Надо отдать должное полиции и спасателям, они быстро приехали и начали разруливать заторы. Успокаивали народ.

- Сейчас въезд в Новофедоровку перекрыт, - рассказывает другой эвакуированный. – Хотя мы бы и дома могли побыть, нам не страшно. Но сказали собираться и провести ночь лучше в другом месте. Тут нас накормили, водой обеспечили.

Анна Брезицкая живет в Саках, этот город не эвакуировали. Но взрывы были слышны и там.

- Мой дом дрожал сильно, а у некоторых окна повылетали, - рассказывает Анна. - Но к нам сейчас не добраться, все дороги перекрыты. Я сижу дома, не могу выехать к родне. Знаете, вряд ли что-то взорвали на аэродроме. У нас же тут военные самолеты летают постоянно. Если бы что-то было, то уже б самолеты все подняли. А так тишина после взрывов.

О взрывах, прогремевших на территории аэродрома в Новофедоровке в Сакском районе стало известно сегодня, 9 августа. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, их было слышно несколько - с небольшим интервалом.

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