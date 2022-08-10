Банк РНКБ стал генеральным партнером крымского фестиваля «Таврида.АРТ»

Фестиваль пройдет в бухте Капсель с 15 до 19 августа. Фото: "Таврида. АРТ"

Крымский банк РНКБ стал генеральным партнером масштабного фестиваля «Таврида.АРТ» (это один из ключевых проектов арт-кластера «Таврида»).

Крупное мероприятие пройдет в бухте Капсель рядом с городом Судак уже в четвертый раз. В этом году фестиваль стартует 15 августа и закончится 19-го числа. Участниками станут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Основная тема фестиваля - открытое окно возможностей и поддержка предпринимателей в условиях «новой экономики». Не обойдут стороной и импортозамещение, ведь «сложности = возможности».

«Таврида.АРТ» станет одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России. Творческая площадка объединит больше 4 тысяч участников из разных регионов России, здесь смогут найти единомышленников молодые деятели культуры, искусств и креативных индустрий.

В бухте Капсель в рамках «Тавриды.АРТ» объединятся фестивали моды, джаза, воздушных фигур, уличных театров и современного искусства, тут же будут и выступления команд КВН.

Зрители смогут посетить все активности бесплатно, фестиваль будет открыт для зрителей.

Хедлайнерами фестиваля в этом году станут певцы Баста, Лолита, Максим, Лариса Долина, Александр Панайотов и Игорь Бутман. Звезды выступят в новом формате «Народное караоке»: у тысячи участников будет возможность спеть хиты вместе с любимыми исполнителями.

Банк РНКБ в рамках фестиваля станет организатором ряда мероприятий из сферы устойчивого развития и экологии. В том числе, планируется экологическая акция по очистке крымского побережья от пластикового мусора, а также информационно-просветительская выставка «Экология моря». Кроме того, запланировано открытие эко-дома РНКБ, где будут представлены современные практики сокращения «углеродного следа» человека.