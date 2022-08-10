Взрыв в Крыму случился 9 августа

Обстановка в Крыму на 10 августа после взрывов в Новофедоровке остается спокойной. После ЧП на аэродроме в Сакском районе полуострова за медицинской помощью обратились 13 человек. Один житель района взрыва погиб. Такие данные сообщает минздрав республики по состоянию на 8.30 10 августа.

Двое из десяти пострадавших, которые были доставлены в Сакскую районную больницу, – дети.

- У всех травмы легкой степени тяжести. Один из пациентов находится на стационарном лечении, - уточнили в ведомстве.

Однако Крым пришел в себя от шока после случившегося. Эвакуация населения производилась властями только из района, примыкающего с аэродрому в радиусе пяти километров.

- У нас мама живет в доме, который пострадал от взрывной волны. Там обрушились балконы у многих, повылетали стекла. Ее и других разместили на время в санатории за пределами Новофедоровки. Сказали, что будут оценивать ущерб от взрыва, - говорит владелица небольшого гостевого дома в Новофедоровке Мария Карпина.

Она уточнила, что отдыхающие в поселке и окрестностях не видят необходимости уезжать из Крыма.

- Все в порядке у нас. Вот все на своих местах наши туристы, - уточнила она.

В гостиницах Евпатории, ближайшего курортного города к Новофедоровке, уже обещают туристам 10-процентную скидку на отдых.

- Семейный номер с завтраками по системе «шведский стол» у нас стоит в обычное время 10 тысяч рублей. Но раз такое дело, будем делать скидку, хотя все наши отдыхающие на местах. Никто не уехал и никто не отменил бронирование на сентябрь, - говорит администратор отеля в центре Евпатории.

Ассоциация туроператоров России подтверждает, что за возвратом денег за путевки в Крым за сутки никто не обращался.

- У нас тут отдых продолжается. Вечером была дискотека, утром – зарядка, все по плану, - говорит турист с Кубани Юрий Озаровский.

Напомним, взрыв произошел днем 9 августа на территории аэродрома в Сакском районе. По данным Минобороны РФ, на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. К сожалению, не обошлось без жертв - погиб один человек из гражданских. Как ранее отмечал глава Крыма Сергей Аксенов, семье погибшего и всем без исключения пострадавшим будет оказана помощь

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