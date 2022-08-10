Турсезон продолжается: как повлияли взрывы в Крыму на спрос в гостиницах

Тот самый пляж в Новофедоровке, откуда были видны клубы дыма Фото: Александра Тимощенко

На пляжи в крымском курортном поселке Новофедоровка снова вернулись туристы. Как отмечает корреспондент КП-Крым, прибрежная зона выглядит вполне умиротворенно. Из местных кафе доносится спокойная музыка, отдыхающие покупают мороженое и нежатся на солнце. О том, что буквально вчера, 9 августа, здесь были видны клубы серого дыма, который образовался после серии взрывов на местном аэродроме, больше ничего не напоминает.

В пляжном комплексе «Палуба», на том самом берегу, откуда снимали страшные кадры, разлетевшиеся по соцсетям, сообщили, что небольшая неразбериха была только вчера.

- Сегодня все уже нормализовалось, у нас даже много посетителей. Работает и ресторан, и два наших бассейна. На пляжах сегодня, кстати, прямо аншлаг, как будто ничего вчера и не было, - рассказали владельцы заведения.

Туристы отдыхают на пляжах, как и прежде Фото: Александра Тимощенко

В небольшом пляжном баре также подтвердили - сегодня все спокойно, правда, посетителей немного меньше, чем было до ЧП.

Что же происходит сейчас в местных отелях?

- У нас сейчас неполная загрузка в отеле, но туристы не выезжали, отмены броней не было. Вчера, конечно, люди не знали, что делать. Но сегодня все в норме, сезон продолжается. Приезжайте и вы к нам! - приглашает приветливый отельер гостевого дома «Релакс» в Новофедоровке.

В небольшом отеле «Вилла Корсика» также отмечают, что спрос на бронь сохраняется, но взволнованные туристы часто звонят и уточняют, все ли здесь в порядке:

- Почти все номера у нас заняты, вчера в течение нескольких часов уже все стабилизировалось. Но была паника. Хорошо, что все гости, которые у нас были, те и остались. Съехали только те, кто планировал от нас уезжать. отмены броней пока что нет.

Глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова в комментарии КП-Крым подтвердила, что туристы не спешат отменять долгожданный забронированный отдых.

- Больше всего было отмен, когда впервые ввели ограничения на перелеты в Симферополь, - отмечает эксперт. - Некоторые туристы переехали из Сакского района отдыхать в другие точки полуострова, но это процентов 10, не больше.

ОФИЦИАЛЬНО

В Министерстве курортов и туризма республики заявили, что все отели и пляжи Крыма работают в прежнем режиме и принимают жителей и гостей полуострова.

- Обстановка на вокзалах и трассах спокойная. В результате происшествия в районе Новофедоровки туристы не пострадали. В некурортной зоне, на месте событий, работают специальные службы, ситуация выясняется. Пляжи западной части Крыма - Сакский район, Евпатория, как и всегда встречают отдыхающих, сервисные функции и требования безопасности под контролем муниципальных властей и Министерства курортов и туризма РК. Пляжи в поселке Новофедоровка, никак не пострадали, кафе и прокаты продолжают работу, - уточнили в ведомстве.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться туристам?

«Горячая линия» Минкурортов работает круглосуточно. Телефон 8 (800) 511-80-18.

А В ЭТО ВРЕМЯ

По данным главы РК Сергея Аксенова, ситуация, сложившаяся в поселке Новофедоровка, признана чрезвычайной ситуацией муниципального характера.

- Главная задача – скорейшее восстановление инфраструктуры, многоквартирных и частных жилых домов в населенном пункте. Основные работы, которые позволят людям вернуться в свое жилье, планируется завершить в течение десяти дней, - заявил глава республики.

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