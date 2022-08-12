В крупнейшем крымском банке в 1,5 раза увеличилось количество заявок на автокредиты

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Среди крымчан вырос спрос на автокредитование, и это неспроста. В июле текущего года была запущена госпрограмма льготного кредитования на покупку машин, и количество заявок на приобретение машин увеличилось в полтора раза, сообщили в РНБК банке.

В июне-июле в рамках автокредитования банк выдал 211 миллионов рублей. Это на 80% выше объема выдач апреля-мая. Средний чек почти не изменился – клиенты банка берут кредиты в среднем на 1,25 миллиона рублей.

Как отмечают банкиры, на рынке кредитования авто в первом полугодии 2022 произошли серьезные изменения. Так, клиенты стали чаще выбирать авто с пробегом. Доля кредитов на такие машины составила 51% в общем объеме продаж РНКБ. В банке заявили, что с начала года доля кредитов на подержанный транспорт выросла в два раза.

- Благодаря запуску программы льготного автокредитования доля выдач кредитов на покупку автомобилей российского производства в общем объеме автокредитов РНКБ увеличилась до 36%, - говорит заместитель Председателя Правления РНКБ Николай Билан. – Мы ожидаем дальнейшего увеличения спроса на автокредиты, в том числе благодаря мерам государственной поддержки.

УСЛОВИЯ ЛЬГОТНОЙ ГОСПРОГРАММЫ

Отметим, что согласно условиям льготного программы, клиенты могут купить новую машину стоимостью до 2 миллионов рублей со скидкой в 20%, используя автокредитование. Скидка на электромобиль составит 35%. Есть и некоторые ограничения. Льготные условия распространяются на покупку машин марки LADA, УАЗ, ГАЗ, ВИС и Моторинвест.

Под льготное кредитование попадают семьи с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (в том числе приемные, находящиеся под опекой), а также работники государственных образовательных и медучреждений. Кроме того, скидка доступна для клиентов, которые покупают авто впервые. А еще госпрограмма распространяется на владельцев авто, которые сдают свою машину в качестве первоначального взноса по программе Trade-in (транспортное средство должно находиться в собственности больше года, и машина должна быть старше шести лет).

КАК ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ

Все условия по программам кредитования описаны на официальном сайте банка и в мобильном приложении «РНКБ 24/7». Там же можно оформить заявку на получение автокредита, посещать офис не обязательно. Если вы не попадаете под условия льготной госпрограммы, можно оформить автокредиты по другим программам от банка РНКБ – «Автостандарт» и «Автолайт».