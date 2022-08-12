Люди больших масштабов: новую водную магистраль Крыма строят люди из разных уголков страны

День строителя отмечают 14 августа Фото: Анна КИРИЕНКО

Раз в год эти серьезные и неразговорчивые мужчины меняют рабочий комбинезон на костюм и галстук, собираются за накрытым столом, поздравляют друг друга с профессиональным праздником, Днем строителя, и вспоминают все, что было прожито-пережито за годы «больших строек». Восстановление Саяно-Шушенской ГЭС, строительство Нововоронежской АЭС и Прегольской ТЭС - больше 20 объектов за пятнадцать с небольшим лет. Сейчас АО «Объединенная энергостроительная корпорация» ведет строительство тракта водоподачи в Восточный Крым. И вся большая строительная команда на время стала крымской, познавая полуостров с каждым новым километром водовода.

Директор филиала АО «ОЭК-ГТ» Марк Луньков:

Марк Луньков Фото: Анна КИРИЕНКО

- Мы до этого занимались строительством объектов электроэнергетики, - рассказывает директор крымского филиала АО «ОЭК» Марк Луньков. - ГЭС, ТЭЦ, атомные станции, но объектов водообеспечения в портфеле компании не было. Началось все с завершения строительства Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов. Вода в Крым из Днепра перестала поступать, и надо было действовать быстро и точно, чтобы весь восточный регион не остался без питьевого водоснабжения. Когда остроту проблемы сняли, занялись строительством тракта - подземного водовода протяженностью свыше 200 км, который исключит потери воды и ее загрязнение. По сути, в домах будет чистая артезианская вода. Открыл кран, и пей на здоровье. Но главное, что в Феодосии, Судаке, Керчи проблема водоснабжения будет снята навсегда.

Как и многие, кто сейчас трудится на тракте водоподачи, Луньков пришел в ОЭК во время строительства Нововоронежской АЭС, был мастером участка. Когда проект стал подходить к концу, получил предложение возглавить крымский филиал и заняться возведением новой водной магистрали на полуострове. И хотя строители уверяют, что большой разницы в рабочих процессах они не видят, Крым внес свои коррективы.

- При возведении тракта водоподачи столкнулись с большой историей и большим культурным наследием Крыма. Необходимо было проводить масштабные археологические изыскания, затем раскопки. Под них у нас где-то пятнадцать участков в общей сложности попало, - уточняет Марк Луньков. - Что-то находили, начиная от каких-то кувшинчиков, заканчивая монетками и останками, наследием Великой Отечественной войны. Необходимо было проводить разминирование, но даже после него находили полусгнившие ружья. Кроме кувшинчиков ничего серьезного не нашли, ну, может, нам не рассказали. До сих пор разнорабочие находят в траншеях монетки, и это уже после того, как прошли археологи. На сроки строительства это не повлияло. Все работы были проведены в рамках реализации нашего проекта.

Уверенность в том, что все будет готово в срок, строится на коллективе техников и инженеров, чей костяк сформировался еще во время строительства атомной станции. Постоянно задействовано больше 400 человек. Есть даже отдельная бригада из Белоруссии. Ее собрали еще при строительстве Прегольской ТЭС в Калининграде, а теперь белорусские специалисты ездят за 2 тысячи км вахтенным методом в Крым, и это их не смущает.

- Крым для меня - это повышение. Потому что работать на юге - одно удовольствие, да и опыт к тому же. Атомную станцию я уже построил, сейчас водовод построим. Может быть, еще какие-то объекты будут в Крыму, - делится планами Луньков. - Все идет своим чередом, одно завершаем, другое начинаем. Итог подводим в День строителя, когда собираемся и начинаем с коллективом вспоминать, сколько мы всего понастроили.

Заместитель директора по строительству АО «ОЭК-ГТ» Алексей Дронов:

Алексей Дронов Фото: Анна КИРИЕНКО

- Я сам с Ямала, Ямало-Ненецкий автономный округ. Закончил там школу и уехал за высшим образованием в Воронеж, - рассказывает заместитель директора по строительству АО «ОЭК-ГТ» Алексей Дронов. - Попал на строительство Нововоронежской атомной станции, затем на Прегольскую ТЭС в Калининград. Везде все одинаковое: бетон, арматура, насосное оборудование, автоматика - принцип строительства везде один. Технологии разные, оборудование - это да. В Крыму сложность в том, что это линейный объект, протяженность 217 км с севера на восток. И если прежде объекты были крупные, но на одной площадке, то здесь пять насосных станций, разбросанных по всему тракту, и плюс сам водовод в две нитки. Да и климат абсолютно разный, как и рельеф местности. В одной точке гроза заливает, отъедешь на 20 км - солнце светит. Вроде как в Крыму с водой проблемы, а мы с грунтовыми водами мучаемся, очень высоко они поднимаются.

К крымской жаре привыкнуть можно даже жителю Русского Севера, как и к бесснежным зимам. К тому, что семья в Воронеже, а родители на Ямале. К чему невозможно привыкнуть, так это к наплыву туристов летом. И к звонкам родных и знакомых, как там, в Крыму, все спокойно?

- В прошлом году потоп в Крыму по новостям показали, так пришлось объяснять, что потоп в Ялте, а мы - в Феодосии. И это большая разница, - говорит, улыбаясь, Дронов.

Заместитель главного инженера Владимир Поляков:

Владимир Поляков Фото: Анна КИРИЕНКО

- Я тоже с Нововоронежской приехал, там начальником участка был. А здесь заведую всей техникой, от тяжелой до легковых автомобилей, - поясняет заместитель главного инженера Владимир Поляков. - Моя задача, чтобы техника была всегда исправная, всегда в работе. Около 100 единиц задействовано на объекте. Перегоняли с материка еще паромной переправой. Сейчас через Крымский мост завозим, пока по сухопутной части еще рановато. Есть особенности - надо разрешение брать на проезд техники, допуски на ось. Тем более в летний период только в определенную дату и в определенное время нужно проезжать мост, и по специальному разрешению.

Планировать, какие виды техники и на каком этапе понадобятся, нужно заранее, иначе не успеть оформить документы в срок. А еще надо получить дорожную карту - по каким дорогам можно технику транспортировать в зависимости от ее высоты и ширины. И если с механизмами все более-менее поддается математическому просчету, то с людьми так не выходит.

- У нас на технике в основном крымчане работают. Кадровая политика требует серьезного отбора по навыкам работы, потому что сроки, как у всех, сжаты, обучать времени мало. Специалист с высокой квалификацией все быстро схватывает, кому-то предлагаем на другой участок перейти, - уточнил Поляков. - Допустим, копаем траншею, наткнулись на скальную породу. Ее нужно отработать гидромолотом и потом доставать этот известняк. Если наткнулись на мину, то нужно вызывать МЧС. Это все влияет на скорость и темпы строительства, нужно наверстывать. И здесь без мастерства никак.

Начальник монтажного участка Сергей Верютин:

Сергей Верютин Фото: Анна КИРИЕНКО

- Знаете, я третий год работаю в Крыму и понял, что ценность воды за это время поменялась, - делится начальник монтажного участка Сергей Верютин. - У нас в Воронеже никогда не испытывали дефицит воды, рек и озер полно, и подземных источников, откуда вода добывается. А здесь как раз впервые столкнулись с тем, что есть дефицит воды. Пару лет назад, когда была большая засуха, опустели все водохранилища и речки, тогда пришло понимание, насколько вода ценна. Вот когда достроим водовод, думаю, будет чувство удовлетворения от того, что одну проблему для Крыма мы решили.

Еще одной проблемой стала замена оборудования, которое Верютину и его подчиненным нужно монтировать. В проекте была продукция зарубежных производителей, после нового пакета санкций пришлось искать отечественные аналоги. Но то, что для обывателя кажется сложным, профессионала только подзадоривает.

- Переходить на оборудование отечественного производителя вообще не сложно, небольшие изменения, но это даже, наоборот, к лучшему. Потому что в обслуживании это будет намного легче и проще, - уверяет Верютин. - По монтажу без разницы, что монтировать, иностранного производства, отечественного, а по обслуживанию будет гораздо проще. Заводы рядом, связаться можно быстро, не надо никаких посредников искать - все напрямую, все к лучшему.

Начальник Службы обеспечения качества Иван Бабкин:

Иван Бабкин Фото: Анна КИРИЕНКО

- Все не зря, - уверен начальник Службы обеспечения качества Иван Бабкин. - Я сам из Нижнегорского, отучился в Херсонском госуниверситете, получил диплом строителя. Но по специальности не работал вплоть до 2017 года, пока на ОЭК не пришел. Тут уже и диплом пригодился, и знания. Я до этого думал, для чего я отучился? А сейчас внутренняя самооценка оттого, что большое дело делаем, только растет. Все проектные материалы, которые приходят на стройку, подлежат контролю. За редким исключением все соответствует параметрам и требованиям. Какие проблемы в Крыму с водой - знаю не понаслышке. Наш тракт был первой из всех глобальных строек Крыма, и если дальше позовут в проекты, конечно, поеду. Посмотрю теперь уже большую нашу Родину.

Начальник участка Олег Кудинов:

Олег Кудинов Фото: Анна КИРИЕНКО

- В августе уже три года, как я здесь, - вспоминает начальник участка Олег Кудинов. - Евпатория, Севастополь, Симферополь, Ялта, в принципе, все побережье объехал. Я люблю сам покататься на мотоцикле, что-то новое посмотреть. Здесь для мотоциклистов раздолье, но работа занимает большую часть времени. Сейчас насосные станции заканчиваем, участок водовода до очистных Феодосии недавно сдали. В профессиональном плане после атомной станции никаких сложностей не возникает. Мне как строителю нравится, что работаем на благие дела. Пройдут года, и мне будет что показать, что вспомнить. А пока, все по плану и графику.

Прораб Ярослав Сандулов:

Ярослав Сандулов Фото: Анна КИРИЕНКО

- Мой дед строил Аянское, Симферопольское водохранилища, к Северо-Крымскому каналу руку приложил, - подчеркивает прораб Ярослав Сандулов. - Так что в какой-то мере я по наследству получил глобальные стройки Крыма. Еще на учебе был командиром студенческого строительного отряда. Ездили на строительство космодрома «Восточный», нашу «Тавриду» строили, несколько объектов на «Таврида-Арт». В 2020 году закончил магистратуру и сразу сюда, строить насосную во Владиславовке. Если опыта нет, то есть коллеги, которые подскажут, помогут. Что нравится, так это организация и дружная команда. Если я что-то не понимаю, есть начальник участка, который, по возможности, подскажет. В начале третьего курса на космодроме «Восточный» понял, что теория и практика - это две разные части, которые нужно соединить в своем опыте.

Бригадир Юрий Павлюченко:

Юрий Павлюченко Фото: Анна КИРИЕНКО

- Нас только на этом участке 70 человек из Белоруссии, - улыбается бригадир Юрий Павлюченко. - Я сам из Могилева. У нас тоже стройки есть, но просто как начали ездить, так и продолжаем. В Воронеже были и в Калининграде. Стройка везде стройка. В Крыму уже три года как. Поначалу было интересно на море ходить, а сейчас как-то уже привык, живу в 100 метрах от моря. Есть ребята, которые в 5 утра встают, на пробежку и купаться. А уже потом на работу. Сейчас мать в гостях с племянниками, пользуется возможностью, что я здесь. Да и мне с ними интереснее поездить, посмотреть Крым. В Белоруссии и раньше как-то все знали, что Крым - это Россия, и другого нет.

Старший производитель работ Заур Дженетов:

Заур Дженетов Фото: Анна КИРИЕНКО

- Меня вначале за татарина принимали, - говорит старший монтажник Заур Дженетов. - Я из Ростовской области. До этого на Нововоронежской атомной станции работал, занимались тем же, что здесь - монтаж трубопровода, систем вентиляции, кондиционирования, насосного оборудования. Но в Крыму я как дома, даже семью сюда перевез. Родители поначалу переживали, но поняли, что все здесь спокойно. Люди нормальные, доброжелательные. В Крыму много национальностей, и чувствуешь себя здесь комфортно.

СПРАВКА КП

В 2017 году началось строительство тракта водоподачи для питьевых нужд Восточного Крыма. Это один из крупнейших инвестиционных проектов на территории республики по Федеральной целевой программе. Стоимость контракта составляет 24,7 миллиарда рублей. Пропускная способность тракта составляет 195 тысяч кубометров воды в сутки. На Феодосию по тракту водоподачи пойдет 106 тысяч кубометров воды в сутки, с учетом Судака и Коктебеля. Керчь получит 89 тысяч кубометров. Сдача объекта запланирована на 2023 год.