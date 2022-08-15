«Жители оставили его из-за катаклизма»: ученые нашли в Крыму новый древний город

Ученые вели работы на севере Керченского полуострова. Фото: пресс-служба НИУ «БелГУ»

Интересные находки обнаружили археологи в Крыму - это артефакты Боспорского царства, древние крепостные стены, керамическая мастерская и зернохранилище.

Раскопки проходили под Керчью в рамках экспедиции РАН. В ней участвовали студенты и выпускники национального исследовательского университета БелГУ. Древний город, который исследуют ученые, существовал до V века. По словам историков, он принадлежал к греческой культуре и входил в Боспорское царство. Раскопки проходили на территории Караларского природного парка в Приазовье. Античное поселение получило условное название «Полянка».

Фрагмент мегарской чаши. Фото: пресс-служба НИУ «БелГУ»

- Наиболее интересный материал - найденная рядом с озером Чокрак массивная оборонительная стена шириной около 2,8 метра. Здесь было найдено много фрагментов керамики, в том числе ручки амфор с клеймами, фрагмент терракотовой статуэтки, лепная посуда, - рассказала руководитель археологического отряда НИУ «БелГУ» Елена Семичева.

Городище Золотое Восточное с высоты птичьего полета. Фото: пресс-служба НИУ «БелГУ»

В античном городище Золотое Восточное, что на севере Керченского полуострова, белгородские археологи изучили жилой комплекс и участок оборонительной стены. Как сообщили ученые, сделанные находки подтвердили, что поселение относится к III-II векам до нашей эры. Из найденных артефактов на этом участке - «мегарские» чаши, амфоры и другая посуда, кости животных, а еще - стеклянные и янтарные бусы. Во время раскопок археологи изучили 175 квадратных метров памятника и еще больше погрузились в особенности быта древних жителей города.

- Одно из помещений, вероятно, играло роль керамической мастерской на дому, о чем говорят остатки печи для обжига, несколько сырых и обожженных ткацких грузиков, практически целый лепной светильник. На интенсивную работу печи указывает обилие золистых отложений в полу, — сообщил руководитель археологического отряда "Фратрия", доцент НИУ «БелГУ» Сергей Прокопенко.

Этот лепной светильник обнаружили в домашней керамической мастерской у очага для обжига. Фото: пресс-служба НИУ «БелГУ»

Как сообщили ученые, в античном городище нашли зерновую яму с тонкой крышкой из ракушечника. Это хранилище грушевидной формы и глубиной 1,8 метра. Археологи отметили, что оно было пустым.

Археологи изучили 175 квадратных метров древнего городища. Фото: пресс-служба НИУ «БелГУ»

Основной результат экспедиции, который получили ученые - подтверждение того, что в середине I века до нашей эры в изученном районе Азовского побережья стояло укрепленное поселение, которое возникло на месте более раннего памятника. Жители городища покинули это место, вероятно, из-за катаклизма, в первые века нашей эры.

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