YAPPY Truck привез ST, Максима Игуменова и других инфлюенсеров на фестиваль «Таврида.АРТ»

Здесь с 15 по 19 августа проходит фестиваль «Таврида.АРТ», который объединяет на своей площадке более 300 ярких событий и свыше 4 000 участников со всей страны.. В рамках мероприятия внутри и снаружи YAPPY Truck ежедневно проходят встречи, мастер-классы и другие активности с участием рэпера ST, блогера Максима Игумнова и других известных инфлюэнсеров.

На время фестиваля «Таврида.АРТ» мобильная академия с современным аудио-и видеооборудованием располагается в бухте Капсель, в 100 метрах от основной сцены. А значит, у каждого желающего на протяжении 5 дней фестиваля будет возможность посетить мастер-классы и лекции по созданию контента в YAPPY Трак привезёт в Крым 10 инфлюэнсеров из разных уголков России.

Среди них— рэпер ST, который выступит в лектории, и блогер и пранкер Максим Игумнов. Он будет записывать на площадке интервью и совместные ролики (коллабы) с участниками фестиваля.

— С YAPPY я почти с самого запуска: мне очень нравится эта платформа и её главная фишка с коллабами. Не нужно никаких дополнительных функций — ты просто нажимаешь кнопку, записываешь видос и выкладываешь его, чтобы в результате получить совместное видео с кумиром. Эта фишка однозначно выигрывает во всём и у всех. Ну и, конечно, я считаю, что лучше развиваться с единомышленниками. Вы постоянно будете друг другу помогать, вместе находить новые идеи и возможности для развития, вдохновлять друг друга. В этом плане на «Тавриде» будет очень круто, ведь здесь собирается огромное количество креативных и талантливых людей. От меня будет много интервью и уникального контента — не буду раскрывать все карты, чтобы сохранить интригу, — поделился Максим Игумнов.

Гостей «Таврида.АРТ» также ждут драйвовые диджей-сеты и необычные локации, где можно будет сделать креативный контент с друзьями и приглашёнными блогерами.

А ещё каждый желающий может поучаствовать в конкурсе от YAPPY Truck и выиграть брендированный мерч. Для этого необходимо скачать приложение YAPPY, зарегистрироваться и выложить видео в свой аккаунт с хештегом #yappytrucktavrida. Авторы роликов, набравшие не менее 10 лайков, получат подарки от соцсети. Забрать свой приз можно будет в часы работы YAPPY Truck.

Все участники мероприятия смогут принять участие в «Баттле городов». Для этого надо снять видео с мероприятия в YAPPY c хештегом #yappytrucktavrida. Найти и посмотреть ролики из других регионов, в которых уже побывал YAPPY Truck, можно по хештегам: #yappytruckkazan (Казань), #yappytruckspb (Санкт-Петербург), #yappytrucknn (Нижний Новгород), #yappytruckyoshkarola, #yappytruckyo и #yappytruck0708 (Йошкар-Ола). Город-победитель будет определён по самому высокому количеству лайков по хештегу. А лучшие ролики попадут в специальные подборки.

YAPPY Truck объединяет региональные блогерские комьюнити и даёт возможность каждому желающему стать частью российской блогосферы. Трак путешествует по российским городам всё лето, и Судак станет его пятой остановкой — опробовать все фишки мобильной академии и записать уникальный контент со звездами и блогерами уже смогли жители Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Йошкар-Олы, а финальной точкой маршрута станет масштабное мероприятие в Москве.

Информационная справка:

YAPPY — российская соцсеть для просмотра и создания контента в формате совместных роликов (коллабов), которая была запущена 29 ноября 2021 года. Особенность видеоплатформы — интуитивно понятный интерфейс и гибкий функционал, который позволяет быстро создавать коллабыс другими пользователями, включая звёзд. Алгоритмы приложения работают на повышение вовлечённости и охватов и позволяют быстро раскрутиться новичкам и продвинутым авторам. Всего за полгода к сервису присоединились пользователи из Армении, Беларуси, Казахстана и Узбекистана, и на сегодняшний день месячная аудитория приложения достигла 4 млн человек, а количество загруженных роликов — свыше 1,5 млн.

YAPPY Truck— это 12-метровый трак, который в стиле граффити расписали Никита Biggie, Ваня Астро (Rayons) и Макс Ломак. Внутри он оснащён современным аудио- и видеооборудованием, с помощью которого каждый может снять совместный ролик вместе с друзьями и знаменитостями.

Фестиваль «Таврида.АРТ» пройдёт с 15 по 19 августа в Крыму рядом с Судаком, в бухте Капсель. Он станет одним из ключевых событий Года культурного наследия России. В образовательной и социальной программах, а также шоу-форматах фестиваля раскроются его главные темы: возможности развития молодых профи в новых условиях и ответ творцов мировой «культуре отмены». «Таврида.АРТ» вновь станет фестивалем фестивалей и объединит на своей площадке более 300 ярких событий. На площадке фестиваля соберутся 4 000 участников со всей страны, чтобы на 5 дней погрузиться в пространство бесконечного творчества, развития, самореализации, новых знакомств и открытий.