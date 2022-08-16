Росавиация снова продлила запрет на полеты в Крым до 23 августа

Из-за начала спецоперации на Украине Росавиация приостановила работу некоторых аэропортов на юге страны 24 февраля Фото: "КП" Архив

Росавиация вновь продлила временное ограничение полетов в аэропорт Симферополь до 23 августа, сообщили в пресс-службе федерального агентства.

Вместе с крымским аэропортом запрет действует еще в 10 городах России.

- Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 23 августа 2022 года 03:45 по московскому времени, - сообщили в Росавиации.

Так. Временное ограничение коснулась аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российские авиакомпании осуществляют перевозку людей по альтернативным маршрутам. На сегодняшний день аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы продолжают функционировать.

Напомним, из-за начала спецоперации на Украине Росавиация приостановила работу некоторых аэропортов на юге страны 24 февраля. С того момента ограничение на полеты постоянно продлевается, а в Крым пустили дополнительные поезда из разных регионов страны.