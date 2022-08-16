Поезда в Крым возобновляют движение по обычному графику после ЧП в селе Майское

Поезда в Крыму возвращаются к прежнему маршруту. Фото: Гранд Сервис Экспресс

Поезда в Крыму возобновляют движение по прежнему графику. Об этом сообщает пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

Напомним, из-за детонации боеприпасов на территории воинской части в селе Майское Джанкойского района, движение поездов было решено ограничить и организовать пересадку пассажиров на автобусы во Владиславовке. Это узловая станция в Кировском районе в 15 километрах от Феодосии.

Отсюда же была организована и отправка пассажиров, купивших билеты до городов России. В частности, первый поезд №374 сообщением Симферополь – Смоленск по временной схеме отправился из Владиславовки в 17:08. Время задержки составило около трех часов, сообщила компания-перевозчик.

Кроме того, по временной схеме движения с посадкой на станции Владиславовка сегодня отправятся еще несколько поездов, пассажиров которых на станцию доставили автобусами из Симферополя.

Это поезда № 598 Симферополь – Москва с отправлением в 19:30 и № 28 Симферополь – Москва, время отправления в 20:16.

Пассажиры поезда 180 Евпатория – Санкт-Петербург в 17:55 отправлены из Евпатории до Джанкоя на пригородном электропоезде, откуда поезд отправится в 20.25.

А пассажиры поезда №92 Севастополь – Москва в 20:55 будут отправлены пригородной электричкой до Симферополя и в 23:10 согласно графику и отправятся на поезде № 92 в Москву.

При этом поезд №08 отправился из Севастополя до Санкт – Петербурга по графику в 17:15.

ПРЕЖНИЙ ГРАФИК

Далее поезда 16 и 17 августа отправятся уже по прежнему маршруту.

ПОЕЗДА ИЗ СИМФЕРОПОЛЯ

Поезд №396 Симферополь – Астрахань отправится сегодня по графику в 20:30 со станции Симферополь.

Поезд № 194 Симферополь – Москва отправится по графику в 22:25 со станции Симферополь.

Поезд №198 Симферополь – Москва отправится сегодня по графику в 23:55 со станции Симферополь.

ПОЕЗД ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ

Поезд № 184 Севастополь – Мурманск отправится завтра, 17 августа, по графику в 00.20 со станции Севастополь.

ПОЕЗД ИЗ ФЕОДОСИИ

Поезд 162 Феодосия – Москва отправляется из Феодосии как обычно в 22:00.

Отмечается, что в связи с задержками пассажирских поездов возврат и переоформление билетов на поезда с отправлением 16 августа Крымская железная дорога производит без дополнительных платежей и сборов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

После взрывов в Майском под Джанкоем в Крыму ввели режим ЧС

Аксенов ввел режим ЧС регионального характера после взрывов в Майском в Крыму (подробнее)

Что известно о ЧП под Джанкоем 16 августа 2022: несколько домов сгорело, людей продолжают эвакуировать

Очевидцы публикуют видео взрывов в Майском под Джанкоем в Крыму 16 августа 2022 (подробнее)