Летом 2022-го в Крым на железнодорожном транспорте приехало почти в два раза больше пассажиров, чем в предыдущем году

Согласно прогнозам железнодорожников, к 1 октября число туристов, воспользовавшихся поездами «Таврия», достигнет 2,3 млн человек. Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

В нынешнем году поездами «Таврия» на полуостров приехало почти в два раза больше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «КП»-Крым рассказали в транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс».

- С 1 июня этого года поезда «Таврия» перевезли в направлении Крыма и обратно 1,1 млн пассажиров. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 650 тысяч пассажиров, - рассказали в пресс-службе компании.

Согласно прогнозам железнодорожников, к 1 октября число туристов, воспользовавшихся поездами «Таврия», достигнет 2,3 млн человек. В прошлом году этот показатель составил 1,082 млн пассажиров.

Стоит заметить, что пассажиры продолжают активно покупать билеты на поезда в Крым. По данным на 10 августа, на сентябрь было забронировано 244 тысячи билетов. Это на 18 тысяч пассажиров больше, чем перевезено за весь сентябрь в прошлом году.

Маршрут пролегает вдоль живописных уголков Крыма. Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

ОТЕЛЬ НА КОЛЕСАХ

«Гранд Сервис Экспресс» – единственный перевозчик, который доставляет пассажиров в Крым по железной дороге. Лицензию на перевозку на полуостров ГСЭ получил три года назад, а всего компания работает уже 20 лет, с 2002 года, став первым частным перевозчиком в этой сфере.

В 2005 году «Гранд Сервис Экспресс» громко заявила о себе уникальным проектом, запустив поезд-отель на колесах. Люксы в составах, которые курсируют из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, не уступают по комфорту и качеству услуг топовым отелям высокого уровня.

В таких «номерах на колесах» есть шкаф для одежды, кондиционер, широкое спальное место и даже индивидуальная ванная комната с подогревом пола и туалетом с биде. В стоимость билетов в купе Люкс включена не только еда и напитки, но и доступ в бизнес-зал, а также трансфер на вокзал бизнес-классом.

В КРЫМ СО СВОЕЙ МАШИНОЙ

Высокий уровень сервиса реализуются и в составах поездов «Таврия». Например, выкупив все СВ, можно взять с собой крупную собаку или несколько мелких животных. Кроме того, пассажиры, следующие сообщением Москва-Севастополь, могут отправиться в путешествие даже со своим автомобилем или мотоциклом. Для этого предусмотрен вагон-автомобилевоз. Он заполняется в Москве, и весь путь проходит закрытым и опломбированным. Разгружается такой вагон в Симферополе, откуда легко добраться до любого крымского города.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Первый поезд «Таврия» отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря 2019 года. Это был первый железнодорожный состав, который прошел по построенному Крымскому мосту.

Хотя сам маршрут исторический. Он был учрежден еще в 1875 году. Правда, тогда путь предполагал три пересадки. Сейчас, чтобы добраться в Крым, выходить нигде не нужно.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

- Самый короткий маршрут поезда Таврия составляет 883 километра. Состав следует из Адлера в Симферополь;

- Протяженность самого длинного маршрута (из Севастополя в Мурманск) составляет 4617 километров;

- Составы «Таврии» проезжают более 40 регионов России.