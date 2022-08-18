Расплавит асфальт. Экстремальную жару в Крыму не смогут угомонить даже сильные ливни

Еще несколько дней температура стабильно будет держаться на одном уровне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Август уже постепенно подходит к своему логическому завершению, но невыносимая жара пока не планирует отступать. Столбики термометра на этой неделе не опускаются ниже 35 градусов, а иногда показывают температура 40! Слегка остыть и перевести дух крымчанам и гостям полуострова помогают кратковременные дожди. 18 и 19 августа синоптики Крымского гидрометцентра вновь обещают переменчивую погоду.

Как говорят синоптики, во второй половине дня и вечером 18 августа в северных, центральных и восточных районов Крыма ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквал до 20 метров в секунду.

- 17-19 августа в восточных районах Крыма и в городе Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность, - добавили в региональном гидрометцентре.

Синоптики также предупредили, что шквалистый ветер и кратковременные ливни не успокоят знойную жару. Еще несколько дней температура стабильно будет держаться на одном уровне.

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