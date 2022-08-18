День государственного флага России 2022 в Симферополе: программа мероприятий

Несмотря на то, что в понедельник страна будет отмечать праздник, отметить его придется не отходя от рабочего места Фото: Татьяна ГАЙДУКОВА

По всей стране День Государственного флага отмечается 22 августа. В этом году праздничный день выпадает на понедельник. В Симферополе праздник отметят с большим количеством акций, концертов и встреч. «Комсомолка» рассказывает, какая программа мероприятий ждет жителей крымской столицы на День флага России.

В понедельник, 22 августа в День Государственного флага России жителей Симферополя и гостей крымской столицы ждут тематические выставки, игровые мероприятия и концертные программы в разных частях города.

Так, в библиотеке - филиале № 17 имени Г.К. Жукова атмосферу праздника можно будет почувствовать еще 18 августа. В этот день в здании библиотеки будет организован час гордости «Флаг - наша гордость и слава!».

19 августа в читальном зале центральной библиотеки имени А.С. Пушкина пройдет поэтически - музыкальной композиции «Под символом славным могучей державы», а также акция «Наш священный триколор».

Также в пятницу во второй половине дня симферопольцев порадуют концертной программой эстрадно-духового оркестра «Гордо реет над страной», который пройдет в сквере имени К.А. Тренева, а в центральной районной библиотеке откроется выставка «Арт - География Республики Крым и Симферополя», которая была создана совместно с Российским отделением Всемирного фонда искусства в рамках Всероссийского историко - краеведческого и выставочного проекта «Арт - География России».

В детских садах Симферополя будут организованы целые циклы тематических бесед, акций, конкурсов и флешмобов, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации.

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