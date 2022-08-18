«Шалость не удалась»: полиция поймала подростков, катавшихся в бассейне по центру Симферополя

На звезду ролика составили протокол о нарушении правил дорожного движения. Фото: Скриншот из видео

Не так давно в центре Симферополя произошел забавный случай. Компания молодых парней решила разрядить обстановку и нестандартно ворваться в лето. Прямо в центре города на улице Кирова легковушка на прицепе протащила бассейн с человеком. Видео сразу же разлетелось по крымским пабликам и вызвало бурную реакцию.

В кадр попал молодой парень, который в плавках и маске танцует под громкую музыку посреди города. Прохожие на тротуарах, раскрыв рты, тыкали пальцами и хватали камеры для съемки.

Однако шалость не удалась. Полицейские нашли и привлекли к ответственности тех самых блогеров, которые устроили катание на привязанном к автомобилю матрасе по центральным улицам Симферополя, сообщили в пресс-служба МВД по Крыму.

- В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили видеоролик с участием молодого человека, передвигающегося в прицепе транспортного средства с нарушением правил дорожного движения. Сотрудниками УГИБДД проведена проверка, в результате которой установлена личность водителя автомобиля и пассажира. Ими оказались двое несовершеннолетних жителей Симферополя, - отметили в полиции.

Оказалось, что за рулем автомобиля находился 16-летний водитель. Он получил сразу несколько протоколов о нарушениях: за управление транспортным средством без прав, отсутствие страховки, нарушение правил применения ремней безопасности и управление незарегистрированным автомобилем.

Звезда ролика тоже не остался без наказания. За танцы в мокрых плавках в прицепе с бассейном на него составлен протокол о нарушении правил дорожного движения пешеходом, участвующим в процессе дорожного движения.

- Собранные сотрудниками полиции материалы переданы для рассмотрения в административную комиссию, - заключили в полиции.

Напомним, в начале лета в центре крымской столице произошел похожий случай. Тогда по улице Кирова легковушка протащила матрас с человеком. Забавное видео появилось в одном из крымских пабликов.

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