Крупнейший крымский банк предоставил проектное финансирование на 1,2 млрд рублей на строительство ЖК «Город Мира»

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Крупнейший крымский банк РНКБ предоставил проектное финансирование ООО «Специализированный застройщик «РИЧ ПЛЮС». Общая сумма финансирования — больше 1,2 миллиарда рублей. Банк предоставил средства до 2025 года на строительство жилого комплекса «Город Мира» в Симферополе.

Проект реализуется по ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов. Планируется построить жилой комплекс из многоквартирных жилых домов, где для удобства жильцов будут построены объекты торгово-бытового назначения, детские зоны отдыха и прочее. Комплекс расположится на пересечении улиц Козлова/Балаклавская в Симферополе.

Сейчас уже завершено строительство первой очереди жилого комплекса из 15 подъездов. В эксплуатацию сдано 655 квартир общей площадью больше 32,6 тысяч квадратных метров. Кроме того, застройщик сдал коммерческие помещения площадью 1,6 тысяч «квадратов» и подсобные помещения индивидуального пользования — 1,3 тысячи квадратных метров.

– Крым нуждается в обновлении жилого фонда, и у нашего банка есть все необходимые инструменты для финансирования на выгодных условиях компаний-застройщиков, которые работают или планируют работать на территории полуострова, – говорит вице-президент-директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

Отметим, что до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 113 объектов в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь». Будет завершено строительство 16 детских садов, введены в эксплуатацию сотни тысяч квадратных метров нового жилья.