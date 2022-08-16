Mriya Resort & SPA приглашает посетить винные туры

Ближайший тур состоится 19 августа. Фото: Mriya Resort & SPA

Ведущий мировой курорт премиум-класса Mriya Resort & SPA, расположенный в живописном месте на южном берегу Крыма, приглашает всех желающих посетить винные туры.

Ближайший из них состоится 19 августа. В программе посещение нескольких виноградников, дегустации вин, а также изысканный ужин на закате.

- Вас ждет насыщенный день в сопровождении винного гида и посещение 4-х локаций, в том числе знаменитой UPPA Winery Павла Швеца и виноградника WINEPARK – самой высокой точкой этого терруара, - рассказали в пресс-службе Mriya Resort & SPA.

В программе дегустация изысканных сетов: Совиньон Блан, Гевюрцтраминер, Пино Нуар, Каберне Совиньон.

Гастрономический ужин проходит на веранде усадьбы «Родное Гнездо» c дегустацией от Belmas Winery. В меню черноморская устрица, запеченная с соусом бешамель и пармезаном + Рислинг Belmas 2021, севиче из барабульки с соусом «лече де тигре», грейпфрутом и апельсиновым гелем + Совиньон блан Belmas 2021. Также вам предложат насладиться парфе из куриной печени с луковым мармеладом на бриоше + Cabernet Sauvignon Rose Belmas 2021, отведать филе фермерской утки с грушей + Malbek Belmas 2021. Также ценителям изысканной кухни и благородных вин предлагается медальон из крымской говядины с пюре из обожженного лука, спаржей и соусом вишневый гляс. Раскрыть вкус этого блюда поможет Каберне Совиньон усадьба Родное гнездо 2020.

Приятный ужин дополнит десерт в виде карамелизированного абрикоса с муссом из маскарпоне с соусом «Бергамот» + Рислинг Родное гнездо 2021.