В Севастополе извращенец растлевал 9-летнюю девочку: «Мама думала, что дочь фантазирует»

Против мужчины заведено уголовное дело, он под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе пойдет под суд 53-летний мужчина, который в течение пяти лет снимал порно с участием своей маленькой дочери. На момент такой первой съемки девочке едва исполнилось 9 лет. Причем порносъемкой дело не ограничивалось, сообщает Следком Крыма и Севастополя.

- Установлено, что житель одного из поселков с сентября 2016 по июль 2021 года совершал в отношении дочки преступления - фотографировал в обнаженном виде, хранил запрещенные снимки на ноутбуке, совершал развратные и иные действия сексуального характера,- отметили в ведомстве.

Девочка была запугана, но все же пыталась рассказать маме о происходящем. Однако женщина все списывала на фантазию дочери. И только, когда ребенок поведал об ужасных фактах маме своей подружки, в дом нагрянула полиция - женщина сообщила обо всем в подразделение по делам несовершеннолетних.

Правоохранители выяснили, что девочка не единственная, кто стал жертвой извращенца.

- В ходе следствия был выявлен еще один факт растления им несовершеннолетней - 14-летней подруги сына, которая пришла к ним в гости. Собраны доказательства, подтверждающие совершение жителем Балаклавы серии преступлений сексуального характера против детей, - сообщили в Следкоме.

По ходатайству следователя мужчина задержан и сейчас находится под стражей. У него дома изъяли фотоаппаратуру, ноутбук и диск с фотографиями дочери.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд. Мужчину обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса, в том числе по статье об использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, а также развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.

А пострадавшую девочку, по информации прокуратуры Севастополя, правоохранители отправили в социальный приют для детей и подростков, чтобы обеспечить ей безопасные условия для развития и воспитания.

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Крыму извращенец рассылал порнографию детям из 14-ти регионов России

Он заставлял школьников присылать фото с «обнаженкой» и распространял эти кадры в соцсетях (подробнее)

Трогал за бедро 10-летнюю девочку: жительниц Феодосии напугал извращенец в транспорте

Мужчина «прижимается» не только в женщинам, но и к девочкам-подросткам (подробнее)