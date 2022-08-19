Крупнейший химзавод Крыма получил 1,5 миллиарда рублей в кредит от РНКБ

Крымский содовый завод. Фото: sodaplant.ru

Акционерное общество «Крымский содовый завод» получил 1,5 миллиарда рублей на пополнение оборотных средств от банка РНКБ. Банк открыл возобновляемую кредитную линию для завода. Средства выданы в рамках госпрограммы льготного кредитования системообразующих предприятий (Постановление Правительства РФ № 393 от 17.03.2022г).

– АО «Крымский содовый завод» работает на рынке 48 лет и является системообразующим предприятием в Красноперекопске, – говорит вице-президент - директор Департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – Мы надеемся, что финансирование компании будет способствовать ее развитию, а также развитию промышленности в регионе в целом.

Акционерное общество «Крымский содовый завод» - производитель и экспортер кальцинированной соды марок «А» и «Б». Это предприятие – единственное на юго-западе России, что производит техническую кальцинированную соду.

Кроме того, на заводе выпускают противогололедный реагент на основе хлористого кальция, которым посыпают дороги в зимнее время.

Завод является бюджетообразующим для города Красноперекопска, кроме того, предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков в крымский бюджет.