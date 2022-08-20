На западе Крыма уничтожены атакующие беспилотники

Беспилотники успешно уничтожает ПВО. Фото: Черный список Крыма/Tg

20 августа на Крымском полуострове выдалось беспокойным.

С утра в небе над полуостровами заметались дроны, которые были тут же уничтожены ассами противовоздушной обороны. Инцинденты были зафиксированы и в городе федерального значения Севастополь и в отдельных районах Республики Крым

- В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет. Наши военные четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, - такое сообщение появилось в соцсети на странице Главы Республики Крым Сергея Аксенова 20 августа в 9.57 утра.

Чуть позже помощник руководителя РК Олег Крючков в своем телеграм-канале дал более развернутый комментарий:

- Продолжаются атаки мелких беспилотников. Цель не военная, психологическая, заряд минимален и нанести им большой ущерб невозможно.

Он подчеркнул, что в настоящее время нужно сохранять спокойствие, не допускать паники - это самый лучший способ помочь армии и флоту. Нужно быть предельно внимательными и обо всех подозрительных людях, фактах, находках немедленно сигнализировать в соответствующие органы.

Сообщение в телеграм-канале главы РК резюмирует события утра 20 августа:

- На данный момент системы ПВО успешно поразили все цели над Крымом. Пострадавших и материального ущерба нет.

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