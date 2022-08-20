Видео: Губернатор Севастополя рассказал о ситуации с укробеспилотником 20 августа

Беспилотник уничтожили над штабом ЧФ. Фото: Михаил Развожаев/Tg

В Севастополе 20 августа успешно обезвредили беспилотник, который атаковал штаб Черноморского флота. Появилось видео, в котором руководитель города-героя делится подробностями инцидента.

- Как вы знаете, сегодня в 8 утра очередной укрорейховский беспилотник попытался атаковать штаб флота. К сожалению, над бухтой, как это было сделано вчера, его сбить не удалось. Тем не менее отработал пункт противовоздушного наблюдения штаба флота – беспилотник был поражен и упал на крышу штаба. Существенных разрушений нет, никто не пострадал. Ведутся следственные действия. Прошу сохранять спокойствие. В городе все под контролем, работа всех служб усилена, - сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем telegram-канале.

Глава региона призвал отметил, что в таких ситуациях очень важно вести себя сдержанно и не давать волю эмоциям, потому что-то укрорейх хочет вызвать панику среди жителей и гостей города:

- Не выйдет! Севастопольцев сложно испугать чем-то.

Это уже вторая попытка недругов нанести удар по штабу ЧФ в Севастополе. Первый раз штаб был атакован украинским беспилотником 31 июля. когда должно было пройти торжество в честь Дня Военно-морского флота России.

Накануне, 19 августа беспилотники пытались причинить вред Севастополю и Евпатории, но были уничтожены ПВО.

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