Снятые в Крыму «Легенды Орленка» с Лизой Арзамасовой вышли в прокат

Директора Всероссийского детского центра сыграла Лиза Арзамасова. Фото: кадр из фильма

В отечественный кинопрокат вышла лента «Легенды Орленка». Фильм рассказывает о детях, приехавших на отдых во Всероссийский детский центр в Крыму, и оказавшихся в самой гуще древнейшего противостояния сил добра и зла.

Пробудив одного из семи каменных старцев, Маша, Даша, Тимофей, Коля и Костя становятся частью одной из древних легенд, которую много лет рассказывают в лагере. До конца смены им предстоит разгадать тайну.

Главную роль – директора лагеря - в фильме сыграла «папина дочка» Лиза Арзамасова. Премьера ленты накануне состоялась в Крыму.

- В картине мы не раз обращаемся к истине. Так и наши герои, в погоне за заветной мечтой испытают себя на прочность и поборются со своими страхами, чтобы добраться до своего истинного «я», - рассказала генеральный продюсер фильма Лариса Преториус.

"Легенды Орленка" снимали в Крыму. Фото: кадр из фильма

Посмотреть «Легенды Орленка» в кинотеатрах Крыма можно по «Пушкинской карте». Из пяти тысяч рублей, которые есть на ее счету, две можно потратить на посещение кинотеатров.

- Однозначно рекомендуем к просмотру этот фильм нашему молодому поколению. Он рассказывает о детском отдыхе на берегу моря, об испытаниях, которые маленьким ребятам приходится преодолевать. Это кино поднимает важные вопросы о семейных ценностях, о том, как необходимо нам всем вместе дружить и развиваться, - отметила первый замминистра культуры Крыма Наталья Писарева.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ «Легенды Орленка» в Крыму:

Симферополь, ул. Горького, 5. Кинотеатр им. Т. Г. Шевченко.

Симферополь, ул. Киевская, 189, ТЦ «Южная галерея». Кинотеатр «Мир Кино».

Симферополь, проспект Кирова, 36. Кинотеатр «Берг».

Симферополь, ул. Пушкина, 9, Кинотеатр «Спартак».

Симферополь, ул. Севастопольская, 62. Кинотеатр «Люмен».

Евпатория, проспект Ленина, 3. Кинотеатр «Ракета».

Евпатория, ул. 9 Мая, 47-А, ТЦ «Максимум». Кинотеатр «Кино максимум».

Феодосия, проспект Айвазовского, 1. Кинотеатр «Крым».

Черноморское, ул. Южная, 56-а. Кинотеатр «Мир Кино»

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