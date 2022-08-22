С начала года крупнейший крымский банк выплатил 100 миллионов рублей участникам программы лояльности

В банке постоянно работает программа лояльности Фото: "КП" Архив

С начала года около 50 тысяч клиентов крупнейшего крымского банка получили выплаты на общую сумму более 100 миллионов рублей благодаря участию в программах лояльности.

К тому же, до конца августа в РНКБ действует акция «Кешбэк 1,5%» для владельцев карт «Мир», которая предполагает выплаты до 4000 рублей за использование карты при оплате покупок. Участниками акции могут стали держатели дебетовых карт банка при соблюдении следующих условий:

- зачисление заработной платы на Карту РНКБ в течение предыдущих 60-ти дней;

- подключенная опция SMS-уведомлений к карте;

- подключенная опция «Защита карты» - программа страхования от утраты паспорта, несанкционированных списаний, а также защиты жизни и здоровья;

- подключенное мобильное приложение РНКБ;

- оплата дебетовой картой РНКБ покупок в магазинах и интернете на сумму от 10 000 в месяц;

- отсутствие просроченной задолженности по кредитам банка.

Чтобы ознакомиться с условиями более детально, можно перейти на официальный сайт банка. В банке постоянно работает программа лояльности, которая помогает владельцам карт РНКБ, оформившим в банке ипотеку, кредит наличными или срочный банковский вклад, могут получить кешбэк при расчетах картами. Оплата покупок картами банка позволяет участникам программы получить максимальную выгоду. Подробнее об условиях программы можно узнать на официальном сайте банка.

- Наши клиенты могут получать различные привилегии просто за расчеты банковской картой в повседневной жизни, – говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Наши программы лояльности позволяют комфортно пользоваться самыми популярными банковскими продуктами и получать при этом дополнительные бонусы и вознаграждение от банка.

УСЛОВИЯ ЛЬГОТНОЙ ГОСПРОГРАММЫ РНКБ

Отметим, что согласно условиям льготного программы, клиенты могут купить новую машину стоимостью до 2 миллионов рублей со скидкой в 20%, используя автокредитование. Скидка на электромобиль составит 35%. Есть и некоторые ограничения. Льготные условия распространяются на покупку машин марки LADA, УАЗ, ГАЗ, ВИС и Моторинвест.

Под льготное кредитование попадают семьи с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (в том числе приемные, находящиеся под опекой), а также работники государственных образовательных и медучреждений. Кроме того, скидка доступна для клиентов, которые покупают авто впервые. А еще госпрограмма распространяется на владельцев авто, которые сдают свою машину в качестве первоначального взноса по программе Trade-in (транспортное средство должно находиться в собственности больше года, и машина должна быть старше шести лет).

КАК ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ В БАНКЕ РНКБ

Все условия по программам кредитования описаны на официальном сайте банка и в мобильном приложении «РНКБ 24/7». Там же можно оформить заявку на получение автокредита, посещать офис не обязательно. Если вы не попадаете под условия льготной госпрограммы, можно оформить автокредиты по другим программам от банка РНКБ – «Автостандарт» и «Автолайт».

С начала года около 50 тысяч клиентов крупнейшего крымского банка получили выплаты на общую сумму более 100 миллионов рублей благодаря участию в программах лояльности.