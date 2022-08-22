Губернатор Севастополя заявил о возможности использовать подвалы в качестве убежищ

В ближайшее время каждый подвал многоэтажек будет проверен. Фото: Александр Ширков

После недавних прилетов украинских беспилотников на территорию Крыма губернатор Севастополя Михаил Развожаев проверил состояние укрытий на случай новых атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил сам глава города, на улицах нужно будет разместить указатели на места расположения убежищ.

- На аппаратном совещании обсудили текущую обстановку в Севастополе. Поручил ответственным службам проверить состояние всех подвалов в многоквартирных домах, и в случае необходимости использовать их под укрытия. Но подчеркиваю еще раз: город под надежной защитой ПВО, - отметил губернатор.

Во время совещания Развожаев также отметил, что в ближайшее время каждый подвал многоэтажек будет проверен. Все ключи должны быть в исправности у старших домов.

- Никто из нас не предполагает, что это длительное нахождение, но до часа, если поступит такой реальный сигнал, люди должны там провести.

Напомним, крымский полуостров и Севастополь последнюю неделю регулярно подвергался атакам ВСУ. В субботу беспилотник был сбит постом воздушной обороны Черноморского флота. К счастью, пострадавших нет.

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