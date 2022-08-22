Жительница поселка под Джанкоем, у которой из-за взрывов разрушился потолок, опасается остаться без компенсаций из-за проблем с документами

После детонации боеприпасов в селе Майское в летней кухне Хахидже Османовой обвалился потолок. Фото: Хахидже Османова

Утро 16 августа Хахидже Османова вспоминает с дрожью в голосе. Когда в соседнем поселке Майское начали детонировать боеприпасы на территории воинской части и гореть трансформаторная подстанция, женщина не знала куда бежать. Просто легла на землю перед воротами. Так и пролежала.

- Когда были взрывы, была сумасшедшая волна. Я лежала на полу возле ворот. Волна шла с пылью, гарью, и волной это все несло, - рассказывает Хахидже Шевкетовна.

Азовское, где живет женщина, буквально в десяти метрах от Майского. У населенных пунктов пересекаются улицы. Поэтому и пострадавших домов здесь тоже много. У кого-то выбило окна, у кого-то повреждены фасады, у Хахидже Шевкетовны обвалился потолок в летней кухне.

Правда, принять заявление на компенсацию ущерба от Хахидже Османовой чиновники не смогли. По закону помощь предоставляется только жилым помещениям. Летняя кухня женщины по документам таковой не является.

- Я принесла все документы. Они посмотрели, сказали, что у меня нет кадастрового (паспорта). Я объясняю, что кадастровый только на общую площадь. Я не могу его сделать, потому что только вступила в наследство. Сказали, пока не сделаю кадастровый, мое заявление принять не смогут. И пострадавшей меня не считают, потому что это не жилое помещение, - рассказала женщина.

Для получения компенсации женщине нужно оформить кадастровый паспорт на пострадавшее помещение. Фото: Хахидже Османова

Жительница Азовского переживает, что не успеет оформить необходимые документы, а значит не сможет претендовать на материальную помощь.

Как пояснил КП-Крым начальник отдела по делам ЧС и гражданской обороны администрации Джанкойского района Сергей Коварж, переживать женщине не стоит. Всем пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации власти идут на встречу. Оформление нужных бумаг не займет много времени. К тому же по закону подать заявление на компенсацию можно в течение полугода.

- Мы, конечно, понимаем, что у нее согласно документам, летняя кухня будет признана жилым помещением. Но сейчас кухня не подтверждена, поэтому ей предложили такой вариант. Кадастровые документы делаются не более десяти дней. Если она сегодня обратится за справкой по кадастру, ей сделают ее быстро,- отметил Коварж.

По документам летняя кухня женщины не является жилым помещением. Фото: Хахидже Османова

Напомним, после взрывов боеприпасов в Джанкойском районе Крыма было повреждено девять многоквартирных и около 70 частных домов. В зависимости от ущерба их жильцы получат компенсации в размере 10, 50 и 100 тысяч рублей.

Детонацию боеприпасов в Джанкойском районе Минобороны назвало диверсией. В результате ЧС пострадали два человека, одному из них помощь оказали амбулаторно, другого прооперировали.

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