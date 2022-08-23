Художники разрисовали подземный переход в Ялте

Администрация города активно поддерживает развитие стрит-артов на улице курорта. Фото: Янина Павленко / ТГ

По доброй традиции в Ялте продолжают украшать общественные территории. На этот раз таким объектом стал подземный переход у остановки «Дружбы» в Массандре. Как рассказала глава города Янина Павленко, за считанные часы легким движением кисти он превратился в сказочный лес.

- Это место регулярно страдает от вандалов – закрашивать их «художества» приходится практически каждую неделю. Поэтому решили бороться творчески - переход расписывают преподаватели и воспитанники Ялтинской детской художественной школы им. Васильева, - отметила Павленко.

Мэр курорта также добавила, что очень надеется, что переход как можно дольше будет радовать гостей и жителей Ялты сказочными флористическими мотивами. К тому же, за вандализм предусмотрена ответственность.

Напомним, ранее в Ялте, где год назад сотни домов и семей пострадали от сильного потопа, художники расписали фасад одного здания. На улице Кривошты появился настоящий арт-объект с красивым рисунком на всю стену в виде рисунка ребенка, кота и птиц. За работу взялась хорошо знакомая ялтинцам команда художественной студии «DISLAV».

По словам представителя студии «DISLAV» Юлии Лысиковой, это не первая работа, которую художники выполняют в Ялте. Администрация города активно поддерживает развитие стрит-артов на улице курорта, поэтому в скором времени их может появиться значительно больше.

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