Синоптики обещают четвертый месяц лета и никаких похолоданий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на сильные ливни и многочисленные потопы, уходящее лето в Крыму запомнилось жителям и гостям полуострова знойной жарой и солнечными днями. Иногда солнце жарило настолько сильно, что даже на улицу выходить не хотелось. Но впереди осень и бархатный сезон. Синоптики уверяют, что прохлада все же спасет крымчан от духоты. «Комсомолка» узнала, какой будет погода в сентябре 2022 в Крыму.

На следующей неделе на полуостров придет календарная осень, но это еще не значит, что летняя погода закончится. Лето в Крыму будет продолжаться! В сентябре будет довольно солнечная и даже знойная погода. Если кто-то не успел съездить на море летом, смело можно планировать отдых в начале осени, но нужно учитывать, что ночи станут прохладнее. Так, по информации регионального Гидрометцентра, средняя температура днем будет колебаться в районе 23-27 градусов, а ночью опустится до 14-18 градусов. В первый осенний месяц полуостров ждет сухая и солнечная погода без осадков. Лишь изредка можно ожидать небольшие дожди.

ПОГОДА НА КУРОРТАХ В СЕНТЯБРЕ 2022 В КРЫМУ

Самая теплая погода будет на Южном берегу Крыма. Синоптики обещают, что там в сентябре фактически будет четвертый месяц лета. Например, в Ялте и Алуште температура воздуха днем в среднем составит +29 градусов тепла.

На других курортных направлениях в сентябре тоже будет тепло: в Евпатории до +27, в Севастополе - 25-26, а в Судаке ожидается +27.

ТЕМПЕРАТУРА МОРСКОЙ ВОДЫ В СЕНТЯБРЕ 2022 В КРЫМУ

Даже осенью на полуострове все еще можно будет покупаться в море. Благодаря высокой температуре воздуха и теплому климату морская вода будет остывать постепенно. Поэтому поплавать в Черном и Азовском морях можно будет до середины октября, а для самых закаленных – до ноября. Первые недели сентября температура воды составит от 18 до 23 градусов.

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