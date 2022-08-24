Крымчанку обвинили в хранении оружия из-за старого дедушкиного обреза

Женщина нашла обрез в старых ящиках дедушки Фото: Иван ПРОХОРОВ

Старое дедушкино ружье может обернутся для керчанки Александры Турусовой реальным тюремным сроком. Оружие, с которым дед когда-то ходил на пасеку, 28-летняя Александра помнит с детства. Но где оно хранилось, пенсионер никому не рассказывал.

Об этом наследники узнали уже после его смерти. Причем при довольно неприятных обстоятельствах. Заподозрив тетю, ведущую борьбу за наследство, в краже автомобильного инструмента и сварочного аппарата, Александра обратилась в полицию. Но перед этим решила проверить содержимое старых, покрытых пылью дедушкиных ящиков.

- Эти старые ящики всегда стояли в углу. А в этот раз были сдвинуты. Ну, я туда и полезла. И нашла оружие. Как потом оказалось, это переделанное в обрез ружье. Я видела его давно, у дедушки на пасеке. И, естественно, не знала, что с ним делать. А времени обсудить с мужем не было. Он уже стоял во дворе с соседями и вызвал полицию из-за кражи инструментов. Поэтому я перенесла оружие в дом, рассчитывая, что позже мы решим как быть в этой ситуации, - рассказала КП-Крым Александра,- рассказала КП-Крым Александра.

Однако, полиция осмотрела не только летнюю кухню, но и дом, в котором кроме Александры с мужем поживает еще и семья сестры с двумя детьми. Обнаружив обрез, вникать в тонкости кражи инструмента правоохранители, как рассказывает Александра, уже не стали. На молодую женщину завели уголовное дело по статье 222 УК РФ. (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Александре грозит от трех лет тюрьмы: кроме обреза в дедушкиных ящиках оказались и два патрона к нему.

- Я бы хотела, чтобы моя история послужила уроком другим людям. Чтобы люди не терялись, как я, если обнаружат такую находку, а сразу сдавали такие вещи в полицию,- отметила девушка.

Кроме обреза, в ящиках дедушки были два патрона. Фото: Александра Турусова

КАК ДОБРОВОЛЬНО СДАТЬ ОРУЖИЕ

Как пояснили в МВД по Республике Крым, по закону при добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств уголовная ответственность не наступает. В том случае, если с помощью этого оружия не было совершено преступление.

- Под добровольной сдачей понимается выдача лицом указанных предметов по своей воле или сообщение в полицию о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения вышеуказанных предметов. Не может признаваться добровольной сдачей вышеуказанных предметов их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию, - сообщили в МВД.

Кроме того, за добровольную сдачу оружия предусмотрено и денежное вознаграждение. Его сумма определена постановлением Совета Министров РК. Так, за боевое огнестрельное или охотничье с нарезным стволом сумма вознаграждения составит 7,5 тысяч рублей, за охотничье гладкоствольное - 5 тысяч.

Сдать оружие можно в любое отделение полиции. Для этого необходимо написать соответствующее заявление.

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