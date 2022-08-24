Ди-джея, который поставил националистическую песню ВСУ в караоке-баре в Крыму, оштрафовали на 40 тысяч

Инцидент с песней в поддержку ВСУ в крымском баре произошел 12 августа. Фото: соцсети

Ди-джей, который поставил националистическую песню ВСУ в караоке-баре в Щелкино, заплатит 40 тысяч рублей штрафа. Такое решение вынес Ленинский районный суд Крыма. Напомним, видео, на котором 12 августа в караоке-баре «Краб» на экране транслировался клип в поддержку украинских военных с символикой запрещенного в Российской Федерации батальона «Азов»*, облетело соцсети и вызвало большой резонанс в Крыму. После инцидента в увеселительном заведении прошла проверка. Ди-джей признался, что поставил клип по просьбе отдыхающего, после чего, не просмотрев его, ушел заниматься своим делами.

- Тем самым, диджей совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации),- говорится в сообщении пресс-службы суда.

Отмечается, что молодой человек «свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Пока постановление в законную силу не вступило.

Ранее Ленинский райсуд вынес решение об административном аресте ди-джея сроком на 10 суток.

Сам мужчина, а также собственница караоке-бара и посетитель, заказавший песню и отплясывавший под нее, уже принесли публичные извинения за инцидент. Молодой человек, заказавший песню, признался, что был пьян, и на самом деле поддерживает спецоперацию. Суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

*Батальон «Азов» - организация, признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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