За месяц к сервису электронных чаевых крупнейшего крымского банка подключились 200 крымских кафе и ресторанов

Сервис действует с использованием карт российских банков и доступен владельцам заведений, которые используют в работе платежные терминалы банка РНКБ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Электронные чаевые стали еще доступнее для крымских общепитов. В августе к сервису подключились еще 200 крымских кафе и ресторанов.

Несмотря на то, банк РНКБ совместно с платежной системой «Мир» только в июле 2022 года запустил сервис безналичного перевода чаевых на личные банковские карты сотрудников, в настоящее время услугу уже используют более 280 заведений общественного питания на территории Крыма. Благодаря новой услуге можно объединить оплату счета и чаевые официанту в одном платеже. При этом размер чаевых клиент может регулировать сам.

Так, за месяц работы нового сервиса электронные чаевые были начислены сотрудникам кафе и ресторанов 5,5 тысяч раз, при этом средний чек составил 200 рублей. Самые большие чаевые были начислены в одном из ресторанов Ялты – чек составил более 8 тысяч рублей.

- Популярность этого сервиса растет благодаря повышению качества и скорости обслуживания клиентов, которые не тратят время на поиск наличных денег, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – До конца года мы рассчитываем подключить к нему еще сотни предприятий, которые работают в сфере общественного питания.

Отметим, что сервис действует с использованием карт российских банков и доступен владельцам заведений, которые используют в работе платежные терминалы банка РНКБ.

УСЛОВИЯ ЛЬГОТНОЙ ГОСПРОГРАММЫ РНКБ

Отметим, что согласно условиям льготного программы, клиенты могут купить новую машину стоимостью до 2 миллионов рублей со скидкой в 20%, используя автокредитование. Скидка на электромобиль составит 35%. Есть и некоторые ограничения. Льготные условия распространяются на покупку машин марки LADA, УАЗ, ГАЗ, ВИС и Моторинвест.

Под льготное кредитование попадают семьи с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (в том числе приемные, находящиеся под опекой), а также работники государственных образовательных и медучреждений. Кроме того, скидка доступна для клиентов, которые покупают авто впервые. А еще госпрограмма распространяется на владельцев авто, которые сдают свою машину в качестве первоначального взноса по программе Trade-in (транспортное средство должно находиться в собственности больше года, и машина должна быть старше шести лет).

КАК ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ В БАНКЕ РНКБ

Все условия по программам кредитования описаны на официальном сайте банка и в мобильном приложении «РНКБ 24/7». Там же можно оформить заявку на получение автокредита, посещать офис не обязательно. Если вы не попадаете под условия льготной госпрограммы, можно оформить автокредиты по другим программам от банка РНКБ – «Автостандарт» и «Автолайт».

С начала года около 50 тысяч клиентов крупнейшего крымского банка получили выплаты на общую сумму более 100 миллионов рублей благодаря участию в программах лояльности.за месяц работы нового сервиса электронные чаевые были начислены сотрудникам кафе и ресторанов 5,5 тысяч раз, при этом средний чек составил 200 рублей. Самые большие чаевые были начислены в одном из ресторанов Ялты – чек составил более 8 тысяч рублей.