Финансовая подушка: как накопить на «светлое будущее» и спать спокойно

Получать дополнительную выгоду помогают и многие современные банковские продукты.

Накопить на «светлое будущее» и раз и навсегда перестать думать о нехватке денег – то, о чем мечтает чуть ли не каждый человек. Как выяснили эксперты одного из популярных сервисов по поиску работы, всего 28% россиян откладывают деньги с зарплаты. Однако начать делать накопления с 1 сентября планируют около 50% опрошенных. Как сформировать «подушку безопасности», накопить на мечту и не остаться без копейки в кармане в сложный период, КП-Крым выяснил вместе с управляющим офисом ПСБ «Симферопольский» Светланой Сидоровой.

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ

Закон правильной экономии – наличие свободных финансов, которые можно отложить. Если каждый месяц расходы равны доходам, то копить на заветную мечту будет сложно. Поэтому нужно либо увеличить доходы, либо немного ужать расходы. Начать можно именно со второго пункта, ведь не всегда все наши покупки являются обязательными и жизненно важными.

- Отслеживать свои ежедневные расходы удобно с помощью мобильного приложения ПСБ, - отмечает Светлана Сидорова. - Структура расходов пользователя здесь представлена в виде круговой диаграммы, ниже размещен список трат по категориям. Пользователь сразу может увидеть, на что больше всего уходит денег, отследить спонтанные покупки и сделать выводы о возможностях для экономии.

В приложении также можно определить минимум ежемесячных расходов. Обычно в этот список входит плата за коммунальные услуги, расходы на еду, бензин или проезд в общественном транспорте, платежи по кредитам, если они есть.

Чтобы не сделать очередную импульсивную покупку, психологи советуют задать себе два вопроса:

- Я могу позволить эту покупку без ущерба для своего бюджета?

- Нужна ли мне эта вещь именно сейчас?

Сомнения хотя бы в одном ответе – верный знак, что стоит удержаться от бессмысленных или чрезмерных трат.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД

Зарабатывать деньги – то еще искусство. Но когда появляется мечта накопить на что-то особенное, можно подключить все способы достижения цели. Например, найти источник дополнительного дохода. Увы, не всегда в жизни есть время и силы для второй-третьей работы. При этом найти возможность для увеличения дохода все же вполне реально.

Чтобы накопить быстрее, эксперты советуют хранить отложенные средства на специальном счете или вкладе Фото: Архив "КП"

К примеру, не стоит пренебрегать налоговыми вычетами. Существуют социальные (на обучение и оплату медицинских услуг), имущественные (при покупке жилья) и инвестиционные вычеты (например, по индивидуальному инвестиционному счету). Получить вычет можно не только за прошедший год, но и за два предыдущих.

Получать дополнительную выгоду помогают и многие современные банковские продукты – поэтому стоит хорошенько в них разобраться.

- Удобный и выгодный инструмент для управления личными финансами – карты с кешбэком, держатели которых зарабатывают на своих привычных тратах. Так дебетовая карта ПСБ «Твой кешбэк»* позволяет вернуть до 5% за траты в 3-х выбранных категориях. А кредитная карта «Двойной кешбэк»** - до 11% за все покупки и погашение задолженности, - рассказывает Светлана Сидорова.

СОВРЕМЕННАЯ КОПИЛКА

Раньше для того, чтобы накопить нужную сумму денег, можно было купить красивую копилку и начать складывать в нее монеты. Этот процесс мог тянуться годами, а в конечном итоге не доводился до конца. Сегодня есть современные банковские инструменты, позволяющие не только сохранить накопления, но и преумножить.

Чтобы накопить быстрее, эксперты советуют хранить отложенные средства на специальном счете или вкладе с возможностью пополнения, либо на банковской карте с начислением процентов на остаток.

- Наши клиенты в Крыму уже показали заинтересованность в накопительных счетах и вкладах, - полагаем, что эта тенденция сохранится, - подчеркивает Светлана Сидорова. - В ПСБ представлена широкая линейка продуктов для накопления сбережений, которая постоянно пополняется новыми предложениями, отвечающими потребностям наших клиентов. В том числе, есть специальные продукты для держателей пенсионных и зарплатных карт.

Вклад или счет в ПСБ можно открыть и в офисе банка, и в мобильном приложении, и в интернет-банке. В числе плюсов: денежные средства, размещенные на вкладах и счетах, застрахованы государством, передаются по наследству, при этом воспользоваться ими можно в любой момент.

К примеру, счёт «Акцент на процент»*** от ПСБ предусматривает выплату процентов на минимальный остаток по счёту и повышенные ставки за покупки по картам ПСБ. Деньги на счету можно не только копить, но и тратить. При этом чем больше остаток по счёту и сумма покупок по картам, тем больший доход можно получить. Процентная ставка может достигать до 9%.

Еще один востребованный продукт - вклад «Сильная ставка» от ПСБ. Его условия позволяют зафиксировать привлекательную доходность при открытии вклада от 100 тысяч рублей. Можно выбрать период, на протяжении которого средства будут храниться на счету - 181, 397, 731 и 1098 дней. В конце срока вклада по нему будут выплачены проценты – до 7,45% годовых****.

Отметим, что с приходом в Крым банка надежных финансовых инструментов для увеличения доходов и сохранения своих сбережений стало больше. Сориентироваться и выбрать лучшее для себя предложение можно обратившись к специалистам банка в Симферополе, по адресу ул. Карла Маркса, д. 28. Офис открыт с понедельника по пятницу с 09.00 до 19.00.

8 800 333 03 03

www.psbank.ru

*Дебетовая карта «Твой кешбэк». На выбор клиента предоставляется 1 из 3-ех бонусных опций: 1,5% кешбэк на все покупки, если покупки свыше 5 000 руб. в месяц; 4% на остатки по карте от 5 000 руб. от 0 руб. до 5 000 руб. проценты не начисляются; до 5% кешбэк в 3 любимых категориях на выбор, если покупки свыше 5 000 руб. в мес. + 1% кэшбэк на прочие покупки (выбор 3-х категорий из 20, включая % на остаток, Супермаркеты, Кафе и Рестораны,АЗС, Аптеки, Такси, Каршеринг, Одежда, Транспорт и др.) Максимальный размер кешбэка: 3 000 кешбэк-баллов в месяц. Подробная информация по телефону 8 800 333 78 90, в офисах банка, на сайте www.psbank.ru. Информация актуальна на дату публикации.

** Кредитная карта «Двойной кешбэк». До 10% за покупки за счет кредитных средств в категориях, выходящих в выбранный клиентом пакет привилегий: «досуг», «семья», «авто». Кешбэк на все покупки кроме покупок за счет кредитного лимита в рамках подключенного пакета привилегий. Кешбэк за погашение задолженности по карте – 1%. Кредитный лимит - до 1 000 000 руб. Льготный период - до 55 дней, в течение которого клиент не платит никаких процентов. Максимальная ежемесячная сумма кешбэка -2000 баллов (рублей). Комиссия за обслуживание карты не взымается. Смс –информирование –бесплатно первые 30 дней, далее 69 рублей/месяц. Подробная информация по телефону 8 800 333 78 90, в офисах банка, на сайте www.psbank.ru. Информация актуальна на дату публикации.

***Ставка 9% годовых по накопительному счёту «Акцент на процент» с учётом ставки 4% и надбавки 5% годовых за покупки с использованием банковских карт ПСБ, совершённые клиентом на сумму не менее 100 тысяч рублей в месяц. Указанная процентная ставка с учётом надбавки применяется на сумму остатка на накопительном счёте до 1 млн. рублей для всех клиентов и до 1,5 млн. рублей - для клиентов Orange Premium Club и Orange Premium Club+. Процентная ставка на сумму свыше составляет 4% годовых. Минимальная гарантированная ставка - 4% годовых. Подробную информацию можно узнать на сайте www.psbank.ru, по телефону 8 800 333 33 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации.

**** Ставка 7,65% годовых по вкладу «Сильная ставка» действует при размещении вклада на сумму от 10 млн. на срок 1098 дней. При этом указанная ставка применяется на сумму, рассчитанную как разница между совокупной суммой денежных средств, находившихся на текущих счетах клиента (в т. ч. накопительных, и к которым выпущены банковские карты), депозитных счетах, открытых в банке на момент открытия вклада, с учётом денежных средств, используемых для внесения на банковский вклад «Сильная ставка» и совокупной суммой максимального остатка денежных средств на указанных счетах клиента на начало операционного дня, находившегося на таких счетах в течение 3 месяцев, предшествующих дате открытия вклада (за исключением 7 календарных дней до даты открытия вклада). Открыть вклад можно в офисах банка, в мобильном и интернет-банке. Минимальная гарантированная ставка - 6% годовых. Подробную информацию можно узнать на сайте psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации.

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