Верить или не верить? Как не попасться на уловки мошенников, рассказывает психолог

По словам психолога, способов заполучить чужие деньги настолько много, что всех их не перечесть Фото: Архив "КП"

Мошенники могут подстерегать вас везде. Если раньше люди боялись карманщиков, которые воровали кошельки, ключи и телефоны где-нибудь в общественном транспорте или в подъездах, то сейчас все способы выманивания денег переселились в интернет. Благодаря развитию технологий выросла и изощренность финансовых преступников. Специалисты крупнейшего крымского банка отмечают, что на уловки аферистов часто попадаются и финансово грамотное население. Чаще всего все схемы связаны с онлайн-платежами, фейковыми сайтами или личными данными клиентов банков.

Часто мошенники манипулируют и играют с эмоциями и чувствами людей. Как воспитать в себе финансовую грамотность и не попасться на уловки финансовых мошенников, «Комсомолка» узнала у психолога Татьяны Майер.

КТО ЧАЩЕ ВСЕГО СТАНОВИТСЯ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ?

Проблема в том, что для того, чтобы выманить деньги у доверчивых граждан, мошенники действуют хитро и ловко, используя самые эффективные психологические уловки. Все аферисты апеллируют не логикой, а чувствами. Причем чем сильнее эмоции, тем проще отключить человека от способности мыслить критически. По словам специалиста, чаще всего на «крючки» наглых мошенников попадаются тревожные люди.

КАКИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УЛОВКИ ИСПОЛЬЗУЮТ МОШЕННИКИ?

Аферисты любят наживаться на таких человеческих чувствах, как страх, эмпатия, сострадание и даже доброта.

- Кого-то привлекает быстрое получение большой суммы денег, ради которого они готовы тут же обнародовать свои личные данные, кто-то боится лишиться дорогих им людей или своего имущества, поэтому могут попасться на разные схемы мошенников.

Также среди частых уловок пользуются популярностью фейковые онлайн-магазины. Для большей убедительности некоторые даже вписывают название фирмы продавца, регистрационные данные, адрес и телефон. Но перед тем, как купить что-то на неизвестном сайте, все эти данные лучше проверить через обычный интернет-поисковик.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ?

По словам психолога, способов заполучить чужие деньги настолько много, что всех их не перечесть, но для них просто нужно выработать схему. Чаще всего на подобные уловки попадаются тревожные люди, которые много переживают по поводу и без. Это ни в коем случае не минус, это просто факт, который нужно принять как данность в себе и научиться с этим работать.

Поэтому, если вы понимаете, что легко поддаетесь манипуляциям и часто действуете эмоционально, на такие случаи нужно заранее расписать схему.

- В ней вы пошагово распишите, что вы будете делать, если вдруг вам позвонит якобы сотрудник банка или знакомый вашего друга и начнет вымогать у вас деньги, пароли и другие личные данные. Постарайтесь не паниковать и дайте себе пару минут на проверку информации. Возможно, вам стоит задать уточняющие вопросы своему собеседнику. И когда он не сможет ответить, можно будет сделать вывод и смело класть трубку, - отмечает психолог.

Также всегда нужно помнить и ни при каких обстоятельствах не передавать незнакомым людям данные банковских карт. Кроме того, с особой осторожностью нужно относится и к личным данным: не публиковать фотографии паспорта, ИНН, СНИЛС, зарплатных или кредитных карт или пересылать их данные неизвестным людям в сообщениях.

- Всегда нужно быть чуть внимательнее и с критикой относится к подозрительным звонкам или сообщениям. Но если вдруг что-то пошло не по плану, на помощь придут сотрудники вашего банка, которые как грамотные психологи окажут вам необходимую помощь, - заключает психолог.