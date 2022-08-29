«Лучше, чем у нас»: на обучение в крымский вуз приехали врачи из десяти африканских стран

Проект «Летний университет «Россия - Африка» проводится не только в Крыму. Фото: КФУ им. Вернадского

В конце августа в Крымский федеральный университет на обучение приехали одиннадцать специалистов из Африки. До 8 сентября студенты будут обучаться на полуострове в рамках проекта «Летний многопрофильный университет «Россия – Африка».

Как рассказал ректор КФУ Андрей Фалалеев, специальную программу для выпускников и специалистов, которые когда-то обучались в России, а теперь работают в своих странах, впервые создало Министерство науки и высшего образования.

Фото: КФУ им. Вернадского

- На мой взгляд, это правильно. Наибольшее количество иностранных выпускников нашего вуза, безусловно, работают в медицинской отрасли, поэтому к нам приехали именно медики. Это социально значимая сфера, потому что врачи во всем мире в период пандемии стали самыми уважаемыми людьми, – отметил Фалалеев.

Будущие врачи будут проходить обучение в области репродуктологии и хирургии. На лекции приехали выпускники вуза из Танзании, Нигерии, Зимбабве, Туниса, Ливии и Судана. Студенты признаются: в России высшее образование намного лучше, чем в некоторых странах.

Фото: КФУ им. Вернадского

- Я приехал из Танзании, буду проходить обучение по направлению «Акушерство и гинекология». Я окончил Крымский федеральный университет почти семь лет назад. Здесь мы пройдем программу обучения, а затем поеду домой, в город Дар-эс-Салам, с новыми знаниями и навыками. В России высшее образование по некоторым направлениям гораздо лучше, чем у нас, – рассказал один из слушателей Летнего университета Дауда Расули Рашиди (Daudi Rasuly Rashidi) из Танзании.

Проект «Летний университет «Россия - Африка» проводится не только в Крыму. Подобные мероприятия также проходят еще в десяти российских вузах – в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Крым, Ростове-на-Дону и Астрахани. Проект смог объединить на площадках университетов больше ста африканских специалистов.