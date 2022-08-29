Репетиции в бассейне и самые вкусные арбузы: как прошло главное летнее событие КВН на территории Mriya Resort & SPA

Самой важной целью для участников «Летнего Кубка» была победа. Фото предоставлено организаторами

Громкий заливистый смех, тысячи улыбок и счастливых лиц. Что еще нужно для счастья? В этом году летний крымский сезон завершился традиционным кубком Клуба Веселых и Находчивых. Как и в прошлом году, главное жаркое событие прошло на территории курорта Mriya Resort & SPA.

ТРИ ЛУЧШИХ КОМАНДЫ

За трофей боролись три команды давно завоевавшие любовь зрителей и болельщиков. На сцене встретились чемпионы Высшей лиги 2020 года, культовая и уже любимая всеми команда «Русская дорога» (Армавир), обладатели золотых медалей прошлого года - Сборная Пермского края и команда с уникальным стилем, которая, хоть и не становилась чемпионом Клуба, но по праву считается легендарной - «Борцы. Северный десант» из Нижневартовска. Выбирали лучшего из лучших жюри «Летнего кубка», в состав которого вошли медиаменеджер, продюсер и режиссер Константин Эрнст; телеведущий и артист Вадим Галыгин; комик и продюсер юмористического шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков и актриса и телеведущая Олеся Судзиловская.

Фото предоставлено организаторами

«КРЫМ – ЭТО ЛЮБОВЬ»

По словам участников, после прошедшей Лиги они чувствуют облегчение, но уже начинают скучать по дружеской атмосфере на площадках. Позади десятки репетиций, бессонных ночей и нервов, но это все равно не мешает им продолжать шутить и планировать предстоящую поездку в Крым на «Летний Кубок 2023».

Фото предоставлено организаторами

- Крым – это что-то незабываемое! Любовь! А природа – просто шикарная. Рады, что оказались на кубке именно здесь. Мы почти 20 с лишним лет идем к вершине, и вот настал тот самый олимп, на который хотелось бы забраться. Команда получила кайф и незабываемые впечатления. Обязательно вернемся в Крым еще раз. Но было очень сложно находиться в такой жаркой погоде. Если бы в бассейне можно было бы репетировать, то было бы вообще замечательно, - рассказали обладатели золотых медалей прошлого года Сборная Пермского края.

Самой важной целью для участников «Летнего Кубка» была победа. Кто бы что ни говорил, но многие приехали на полуостров осуществить одну из самых почетных и важных миссий команд КВН – одержать первенство. Ведущим мероприятия выступил популярный российский телеведущий Валдис Пельш.

20 ЛЕТ НА СЦЕНЕ

Больше, чем за двадцать лет проведения «Летнего кубка КВН», мероприятие завоевало большую популярность и большую любовь зрителей и подарило такие всенародно любимые команды, как «Новые армяне», «Уральские пельмени» и «Утомленные солнцем», «Уездный город», Сборная Пятигорска, «Сок», «Союз» и многие другие. Однако после каждого кубка фанаты КВН открывают для себя все больше новых команд, которые достойно выигрывают первенство.

ЗВЕЗДАМИ СТАЛИ НЕ ТОЛЬКО УЧАСТНИКИ

По доброй традиции звездами вечера стали не только участники лиги, но и болельщики. 22 августа все зрители приняли участие в съемке шоу. Уже в сентябре они смогут увидеть себя в телевизионной версии Кубка в эфире Первого канала. Но до выхода программы в эфир имя победителя находится под строгим секретом. Поэтому посмотреть легендарную игру и узнать, кто забрался на олимп, можно будет через несколько недель.

Фото предоставлено организаторами

Участники признаются, подготовка к кубку была не самой простой. За все время репетиций пришлось пройти через многое. Были и ссоры, и обиды, и споры, но оно того стоило, поэтому итоговым результатом все остались довольны.

ПОБЕДИТЕЛЯ ДЕРЖАТ В СЕКРЕТЕ

Как отметили участники команды «Борцы. Северный десант» из Нижневартовска, ранее они ни разу не выигрывали главный кубок Клуба, но в этом году специально готовились и настраивались на победу. А получилось у них или нет, можно будет узнать в эфире Первого канала уже в сентябре.

- Подготовка шла с нарастанием желаемой формы. Сначала немного разгонялись, повторяли номера, оттачивали какие-то моменты, - рассказывают участники легендарной команды. – Но самая большая сложность этого кубка – это Крым. Разве можно в таких условиях настраиваться на работу, когда природа и погода вокруг так и манит, расслабляет и зовет полежать где-нибудь на пляже или покупаться на море, а не вот это вот все. Но это шутки, мы были готовы на все сто. На кубке все же было очень тяжело.

САМЫЕ ВКУСНЫЕ АРБУЗЫ И СЛАДКИЙ ЛУК

А для чемпионов Высшей лиги 2020 года, культовой и всеми любимой команды «Русская дорога» из Армавира самой запоминающейся частью летнего кубка стали самые вкусные крымские арбузы и сладкий ялтинский лук.

- Это самое яркое воспоминание, - шутят участники. - А вообще все прошло на высшем уровне. Репетиции были сложные, все очень устали, не спали ночами, но без этого никак. Результат того стоил.

Игра была по-настоящему яркой и подарила хорошее настроение и заряд энергии на несколько дней вперед. Многие зрители даже приехали на летний кубок из других городов, чтобы на один вечер оставить все заботы и от души посмеяться над шутками любимых участников КВН.

- На Летний кубок я приезжаю уже второй год подряд. Хоть и живу в Крыму, каждый раз для меня это грандиозное событие, которое дарит столько положительных эмоций, что потом хватает на целый год. Очень рада, что вновь удалось попасть на это мероприятие. И кстати, смеялась так, что теперь болят мышцы пресса и щеки. Очень понравилась атмосфера! Уже жду следующий год, чтобы снова стать частью этого крутого события, - поделилась впечатлениями зрительница Ирина.