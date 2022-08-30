120 тысяч юных крымчан и севастопольцев пользуются «детскими» картами крупнейшего банка полуострова

В своем мобильном приложении родители могут открыть для своего ребенка детский банковский вклад «Копилка» Фото: "КП" Архив

Клиенты крупнейшего крымского банка оформили больше 120 тысяч бесконтактных карт национальной платежной системы «Мир», которыми теперь пользуются дети от шести до 18 лет.

«Детскую» карту обычно открывают родители в качестве дополнительной к основной банковской карте. Благодаря ей маленькие владельцы таких карт начинают знакомиться с с азами финансовой грамотности - в частности, они могут оплачивать картой товары и услуги в магазинах, проезд в общественном транспорте, а также подтверждать льготный проезд при помощи карты.

Рассчитываться детской картой можно также при помощи смартфона на платформе Android, на котором установлено приложение Mir Pay.

Главным преимуществом и самой удобной функцией детской карты является то, что родитель не перечисляет деньги ребенку, а устанавливает доступную сумму для него на собственной карте в рамках ежедневных или месячных лимитов, которые можно изменить в любое время. Контролировать расходы ребенка мамы и папы могут в мобильном приложении или с помощью смс-информирования.

- Начинается новый учебный год, а это значит, что возможностей для использования детской карты будет ещё больше, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - Дети могут не только оплачивать проезд в общественном транспорте до школы и до дома, но и оплачивать питание - наш банк начал установку платежных терминалов в буфетах учебных заведений Крыма. Для детей это прекрасная возможность учиться правильно использовать финансовые инструменты.

При открытии детской карты в мобильном приложении «РНКБ 24/7» может быть активирован Детский модуль, в котором ребенок видит все доступные ему средства. Этими деньгами он может оплачивать услуги мобильной связи, найти ближайший к своему местонахождению банкомат, а также контролировать расходы с помощью выписок о снятии наличных с карты и о покупках по карте.

В своем мобильном приложении родители могут открыть для своего ребенка детский банковский вклад «Копилка». После его оформления через собственное мобильное приложение ребенок может самостоятельно установить цель накопления и добавить картинку мечты. Когда на депозите накопится достаточно средств, можно снять деньги с депозита и потратить их на осуществление детской мечты, или же можно изменить цель накоплений и продолжить копить дальше. На сегодняшний день уже открыто 3500 детских «Копилок» на сумму более 24 млн рублей.