Отличное вино, новые дороги и собственные технологии: что говорят иностранные журналисты, посетившие Крым

Чтобы показать ситуацию на полуострове под другим углом, местные власти пригласили иностранных гостей Фото: Архив "КП"

За последние полгода многие предприятия нашей родины утратили экономические связи с зарубежными государствами. Это произошло на фоне агрессивной внешней политики зарубежных стран и последовавшей за ней реакцией России.

Но если для остальных регионов санкции стали неожиданностью, то для Крыма такое положение дел давно обыденность. При этом опыт республики показал: развиваться можно и в условиях санкционного давления. На полуострове за последние восемь лет успели довести до совершенства многие технологии, которые позволяют составить конкуренцию на международном уровне.

Иностранцы хвалили крымское вино Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

НОВЫЕ ДОРОГИ И ПРОГРЕССИВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В этом смогли убедиться 10 журналистов, блогеров и режиссеров из восьми стран мира. Во время пресс-тура «Россия без санкций» они смогли своими глазами увидеть, как живет Крым.

- Крым развивается великолепно. Мы видим абсолютно новые дороги, которые были сделаны после того, как полуостров вернулся в родную гавань. Также нам показали удивительные предприятия с новым и прогрессивным оборудованием. Я был поражен, когда увидел, как это все функционирует. Также для меня стало большим открытием великолепное крымское вино, которое не сравнится с другими популярными качественными винами. Оно великолепно, - отметил гость из Черногории, политолог и журналист Славиша Милачич.

Опыт республики показал: развиваться можно и в условиях санкционного давления. Фото: Sonja van den Ende

Впечатлило Милачича не только вино. Самым ярким впечатлением от поездки он назвал визит на Сакскую ТЭЦ — первую в России, построенную исключительно на отечественном оборудовании.

«НЕ ОЖИДАЛ УВИДЕТЬ ТАКОГО В КРЫМУ»

- Нам показали турбины российского производства, на которых работает эта станция. Никаких импортных узлов, они никак не зависят от Siemens, от санкций со стороны Европы. Больше того, они могут экспортировать свою технологию, - сказал Славиша Милачич. - Потом мы побывали на предприятии, где делают современные литиевые аккумуляторы для электромобилей, которые они сами тоже производят. Это то, что я вообще не ожидал увидеть в Крыму.

Именно энергетика и промышленность должны стать краеугольными камнями развития любой страны.

- На опыте Греции: не начинайте [развитие региона] с туризма и казино, - заявил старейшина московского журналистского корпуса иностранных журналистов и член Союза журналистов ежедневных афинских газет ESIEA Дмитрос Ляцос. - Начинайте со строительства электростанций, газификации, развития инфраструктуры и, самое главное, развития машиностроения. Не нужно идти по пути паразитического капитализма с пустыми биржевыми индексами без реального производства.

Некоторые из участников уже были на полуострове Фото: Александра Тимощенко

САНКЦИИ ДЕЛАЮТ РОССИЮ СИЛЬНЕЕ

С реальным производством крымчане справляются: выпускают собственные электромобили, сварочное оборудование, выращивают устриц и мидии, фрукты и овощи.

- Люди здесь сильные, амбициозные и невероятно умные. Санкции, которые направлены против России и Крыма в частности, делают их невероятно сильными. Запад допускает огромную стратегическую ошибку — они думают, что санкции могут как-то подавить Россию, но они наоборот делают ее мощнее. Во время этого пресс-тура я видел восхитительные инновационные вещи, я под впечатлением, - признался американский блогер, бывший военнослужащий армии США Джон Марк Дуган.

Иностранцы уверены, что Крым вскоре станет локомотивом для всей России.

- Каждый, кто был в Крыму до 2014 года, с точностью может сказать, что во время киевского режима республикой никто не занимался. Сейчас же я вижу огромные изменения, которые с каждым годом прогрессируют. У Крыма большое будущее, а санкции в этом точно не помеха, - заключил Дмитрос Ляцос.

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