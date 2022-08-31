Эфирное масло и музотерапия: крымские ученые придумали новый способ лечения шизофрении

Новый способ реабилитации очень хорошо влияет и на степень участия пациента в лечении. Фото: Пресс-служба КФУ

Ученые Крымского федерального университета смогли разработать необычную методику реабилитации больных шизофренией и профилактики рецидивов болезни с помощью аэрофитотерапии – распыления эфирного масла шалфея мускатного. Как сообщили в пресс-службе вуза, на новый метод ученые получили патент.

По словам профессора кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины и адаптивной физической культуры Медицинской академии Крымского федерального университета Юрия Бобрика, новая методика является уникальной и новой. Раньше еще никто не использовал подобное лечение при болезни шизофрении.

- Суть нашего открытия заключается в том, что при комплексной реабилитации больных шизофренией совместно с применением психотропных средств, дыхательной гимнастики и музотерапии в помещении, в котором проводят процедуру, распыляют аэрозоль эфирного масла шалфея крымского производства. Это позволяет одновременно воздействовать на центральную нервную систему через слуховые и обонятельные рецепторы, что оказывает седативный, антидепрессивный эффект и позволяет добиться результата в более короткие сроки, что важно для пациентов с данной патологией, – отметил Юрий Бобрик.

Эфирное масло шалфея мускатного помогает активировать центральную нервную систему, улучшает концентрацию внимания и увеличивает емкость и продуктивность памяти, пробуждая творческую активность. Запах шалфея помогает расслабиться, справиться со стрессом, умственным или эмоциональным перенапряжением и чувством тревоги.

Полный курс реабилитации можно пройти за две недели. Продолжительность сеанса аэрофитотерапии составляет 30 минут, а проводят его через два часа после утреннего приема препаратов. Положительный эффект применения нового метода был подтвержден результатами клинических наблюдений и лабораторных исследований.

- Мы обследовали 34 пациента с параноидной формой шизофрении, который наряду с психофармакотерапией проходили реабилитацию с помощью аэрофитотерапии в течение двух недель. Контрольную группу составили 30 пациентов с той же формой шизофрении, лечение которых проводилось по традиционному протоколу с применением только психотропных средств. У пациентов, при лечении которых применялась аэрофитотерапия, было выявлено более выраженное повышение уровня умственной работоспособности, – добавил Юрий Бобрик.

Специалист также добавил, что новый способ реабилитации очень хорошо влияет и на степень участия пациента в лечении, помогает улучшить качество его жизни и уменьшить количество побочных неблагоприятных эффектов от применения антипсихических препаратов.