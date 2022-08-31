Крупнейший крымский банк открыл счета эскроу для населения на 25 млрд рублей

Счет эскроу - это специальный счет в банке, на котором специально хранятся деньги до выполнения определенных обстоятельств. Фото: Архив "КП"

Крупнейший крымский банк открыл 5,7 счетов эскроу на общую сумму около 25 млрд рублей с 1 июля 2019 года после запуска проектного финансирования России. С начала настоящего года из них было открыто 1932 счета эскроу на сумму 8,5 млрд рублей. Средняя сумма счета в этом году составляет 4,4 млн рублей. Счета эскроу оформляются желающими приобрести квартиру в ипотеку на первичном рынке в строящихся жилых комплексах.

Так, за три года, начиная с 2019 года, после перехода на проектное финансирование согласно ФЗ-214 банк одобрил и подписал 61 сделку по проектам общей площадью 1,4 млн квадратных метров на общую сумму более 66 млрд рублей. С начала 2022 года подписано 17 сделок на сумму 19,6 млрд рублей.

- Проектное финансирование в Крыму продолжает активно развиваться, это приоритетное для нас направление в корпоративном кредитовании, - говорит вице-президент- директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – РНКБ располагает всеми необходимыми инструментами для поддержки застройщиков и развития строительного рынка в регионах присутствия банка.

Напомним, если клиент РНКБ приобретает жилье в ипотеку на первичном рынке, которое строится с использованием проектного финансирования банка, то скидка к его ставке по составит 1%. Клиенты банка могут приобрести квартиры в аккредитованных новостройках по льготной ставке от 4% в рамках льготной государственной программы "IT-ипотека", от 5% в рамках программы "Семейная ипотека", и от 6% - в рамках программы "Господдержка 2020". Около 30% всех ипотечных кредитов в РНКБ с начала 2022 года выданы в рамках льготных госпрограмм со сниженной процентной ставкой. Кроме того, на сегодняшний день ставки по собственным ипотечным программам РНКБ являются одними из самых низких в РФ – от 8%.

СПРАВКА «КП»

Счет эскроу - это специальный счет в банке, на котором специально хранятся деньги до выполнения определенных обстоятельств.

Покупатель квартиры кладет деньги на эскроу-счет, а продавец (в нашем случае застройщик) может их забрать, когда выполнит условия, заранее прописанные в договоре. Услуги по открытию таких счетов оказывают банки, которые называют эскроу-агентами — они выполняют роль независимых посредников и следят за выполнением условий договора.