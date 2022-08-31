Глава Крыма поддержал инициативу присваивать школам имена героев, погибших в спецоперации

Сергей Аксенов поддержал инициативу об увековечении памяти героев спецоперации. Фото: Сергей Аксенов/tg

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу присваивать школам имена героев, погибших в специальной военной операции. По его словам, инициативы коллективов учебных заведений по этому вопросу получат всестороннюю поддержку.

- Дети должны знать имена тех, кто в трудную минуту, не колеблясь, выполнил свой воинский долг. Считаю, что это хорошая практика. Память о них мы должны увековечить, - отметил глава Крыма.

Кроме того, Сергей Аксенов поставил задачу провести в школах встречи с людьми, удостоенными звания героев, а также разъяснить учащимся цели и задачи спецоперации на Украине.

-Хочу поставить прямую задачу: во всех школах должны пройти встречи с уважаемыми людьми - героями России, героями Советского союза, кавалерами ордена Мужества, ордена Славы, участниками СВО в части разъяснения детям целей и задач специальной военной операции и почему было принято президентом такое решение,- отметил Аксенов.

Напомним, российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. По данным властей, в спецоперации участвуют более тысячи добровольцев из Крыма.

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