Пять тысяч километров до дома: крымчанин, на спор отправившийся на мотоцикле в Магадан, возвращается в Судак

Крымский автомеханик путешествует по России на старом «Иже» уже третий месяц. Фото: Антон Юрков\VK

Автомеханик из Судака Антон Юрков, на спор отправившийся в столицу Колымы на мотоцикле, возвращается в Крым - мужчина уже добрался до Красноярска. «Путевые заметки» Антон ведет на своей странице в соцсетях на радость подписчикам - за мотопутешествием крымчанина наблюдают несколько тысяч человек.

- Проехал за ночь 616 километров и днем еще примерно столько же. Заехал на байкпост, пообедал, И дальше в путь. За сутки проезжаю примерно 1200 километров, - отмечает Антон Юрков.

Поездка продолжается уже третий месяц - из крымского города мотоциклист выехал 11 июля, а спустя 52 дня добрался до конечной точки - Магадана.

Крымчанин не ставит себе цели доехать как можно быстрее - он не гонится за километрами, а хочет насладиться путешествием. Фото: Антон Юрков\VK

Идея отправиться на другой конец России возникла у Антона Юркова после спора с другом - крымчанин заявил, что сможет на старом мотоцикле преодолеть 20 тысяч километров. Поездка, однако, не была спонтанной - к ней мужчина готовился целый год. Профессиональные навыки не раз помогали Антону справиться с трудностями на дороге - он мастерки чинил поломки не только своего мотоцикла, но и выручал других «братьев по трассе». Так, на полпути до Магадана судьба свела крымчанина с американцем Чарли Вейселем - у забугорного путешественника сломался байк. Антон пришел на помощь и вернул Harley Davidson Чарли к жизни, а американец оказался под таким впечатлением от знакомства с Антоном, что решил продолжить свое мотопутешествие вместе с ним.

ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ

В обратный путь Антон отправился через два месяца с момента начала приключений в Судаке - 10 августа. Хоть и без американского попутчика - Чарли вернулся в США на самолете, но тоже не один. Компанию крымчанину составляют другие байкеры - кто-то едет до соседнего города, с другими путь Антона продолжается чуть дольше. По словам крымчанина, найти друзей в мотобратстве не проблема - все готовы друг другу помочь.

Чаще всего Антон ночует в палатках - это менее затратно. Фото: Антон Юрков\VK

Подписчики Антона в социальных сетях восхищаются выносливостью не только самого мужчины, но и его мотоцикла. На долю железного коня - старенького «Иж Юпитер» 1989 года выпуска - выпали непростые испытания.

- Этот «Иж» по приезду домой надо как памятник поставить, - шутят мотоциклисты.

На данный момент Антон Юрков уже преодолел путь свыше 20 тысяч километров, и это не предел. До Судака, где отчаянного крымчанина ждет семья, ему осталось всего ничего - чуть более пяти тысяч километров.

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