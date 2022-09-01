50 тысяч на топливо, но ни копейки на жилье: крымчанин вместе с семьей и собакой добрался до Мурманска

Маршрут в одну сторону составил почти четыре тысячи километров по трассе. Фото: Личный архив Дмитрия Кучеренко

Любители автопутешествий - особенные люди, которые ни за что не променяют своего железного коня на самолеты, автобусы или поезда. Даже сложная и долгая дорога их не пугает.

Не испугала и крымчанина Дмитрия Кучеренко. Вместе с детьми и собакой в августе он отправился на машине в Мурманск. За три дня семья преодолела около четырех тысяч километров по трассе, а после снова вернулась в родной Симферополь. О своем путешествии Дмитрий начал рассказывать в своем блоге на канале в telegram @visota_in_crimea.

Семья путешествовала на внедорожнике. Фото: Личный архив Дмитрия Кучеренко

Семья давно хотела поехать в длинное путешествие на машине, но каждый раз что-то мешало, а в связи с временным запретом полетов решили, что теперь сам Бог велел. В начале августа крымчане собрали чемоданы и покатили из Симферополя в Мурманск. Дорога была долгой, но очень интересной.

- Мурманск - это особое место для меня. Это город, в котором родились мои дети. Я хотел им снова показать его и по-новому взглянуть на него сам, - рассказывает КП-Крым Дмитрий.

По словам путешественника, в Мурманске ему больше всего запомнилась вкусная кухня с морскими продуктами и большое количество достопримечательностей и мест исторической памяти.

- Детям было очень интересно узнавать что-то новое, ведь это город с многолетней историей.

МАШИНА ЛУЧШЕ САМОЛЕТА

По словам блогера, в автомобильном путешествии намного больше плюсов, чем минусов. Во-первых, экономическая выгода, ведь билеты на самолет или поезд до Мурманска обойдутся в круглую сумму. К тому же, на машине не нужно платить за такси или общественный транспорт, а до всех достопримечательностей можно легко доехать своим ходом.

- Путешествие на авто - это настоящее приключение. Ничто так не объединяет семью, как дух авантюризма. На машине ты не зависишь от времени и ситуации и сам можешь принимать решение, куда держишь путь, сколько времени будешь в дороге и когда выезжаешь.

ЗАТРАТЫ

В долгий путь Дмитрий с детьми отправился на автомобиле Land Rover Discovery, который он заправляет дизельным топливом. Затраты на него составили почти 50 тысяч рублей.

- Внедорожник - это очень удобная машина для подобных путешествий. Просторно, можно с комфортом доехать до нужной точки и даже переночевать, если негде разбить палатку, но есть и свои минусы. Например, бензин. Там дизельное топливо стоит очень дорого, если сравнивать с Крымом или Москвой. За литр приходилось платить около 60 рублей, поэтому на дорогу мы потратили немало.

Семья жила в палатках или в машине. Фото: Личный архив Дмитрия Кучеренко

Отдельную строку в расходах занимала еда. В основном, все время путешествия семья готовила сама. Иногда получалось перекусить сухпайками, а иногда готовили что-то на костре или газовой горелке.

- Были ситуации, когда заезжали поесть в какое-то заведение, но все равно старались готовить сами, так как это придавало особую атмосферу путешествию. На продукты мы потратили около 20 тысяч рублей, а туристическую посуду купили за 30 тысяч. Эти деньги удалось собрать после анонса проекта в блоге.

НИ КОПЕЙКИ НА ЖИЛЬЕ

На жилье Дмитрий Кучеренко и его дети не потратили ни копейки. За все время поездки они только один раз останавливались в Москве в квартире у родственников, а остальное время проводили в палатке или в машине.

В основном путешественники готовили сами на костре. Фото: Личный архив Дмитрия Кучеренко

- Разбивали кэмпинг у озера или в лесу, там же разжигали костер и готовили на нем пищу. Благо погода всегда позволяла.

Семья разбивала кемпинге в лесу или около озера. Фото: Личный архив Дмитрия Кучеренко

Своим поступком мужчина хотел наглядно показать, что найти возможность для приключений можно даже во времена закрытых аэропортов, а путешествовать на машине очень весело, удобно и бюджетно.

- В связи с временным запретом полетов внутренний туризм значительно снизился. Люди привыкли быстро добираться до места отдыха. А сколько всего под самолетом на земле, мы даже и не догадываемся.

Больше подробностей о поездке можно узнать в профиле у героя. На своей страничке «Высота: крымский блог» он делится впечатлениями о путешествии и дает советы тем, кто планирует повторить его путь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нудист из Казани променял квартиру на яхту и отправился в Крым за женой-морячкой

Александр Маликов прошел 2200 км по рекам и морям с помощью автомобильного навигатора (подробнее)