Количество пользователей мобильного приложения крупнейшего крымского банка превысило 1,5 миллиона человек

В чате мобильного приложения РНКБ/24 можно получить профессиональную консультацию о продуктах, услугах и тарифах физических лиц Фото: Архив "КП"

В августе текущего года количество пользователей мобильного приложения крупнейшего крымского банка составило 1,5 млн человек. На сегодняшний день возможности мобильного приложения позволяют клиентам банка пользоваться большинством банковских услуг, не выходя из дома или офиса. Так, сейчас 98,7% всех платежей в РНКБ совершаются дистанционно.

За последние 8 месяцев 2022 года ежемесячное количество платежей в интернет-банке и мобильном приложении РНКБ 24/7 увеличилось более чем на 30%. Для сравнения, в январе этот показатель составил более 9 млн платежей в месяц, а в августе – 13,5 млн. В настоящее время банк предоставляет возможность перечислять средства в адрес более 6000 региональных и федеральных поставщиков услуг.

Пользователи мобильного приложения могут настроить автоматическое перечисление ежемесячных платежей с фиксированной суммой без необходимости заполнять реквизиты вручную.

В топ-3 дистанционных платежей, популярных у клиентов РНКБ, традиционно входят коммунальные услуги, мобильная связь и интернет-провайдеры.

– Более половины наших клиентов не тратят время на визиты в офис и пользуются услугами банка в мобильном приложении в любом удобном для них месте и в любое время, - говорит начальник управления продаж и обслуживания РНКБ Александр Козинкин. – Сейчас каждый второй депозит оформляется клиентами онлайн через приложение, также можно оформить онлайн заявку на любой кредит.

В чате мобильного приложения РНКБ/24 можно получить профессиональную консультацию о продуктах, услугах и тарифах физических лиц. Для получения доступа к полному функционалу мобильного приложения рекомендуется регулярно обновлять версию приложения до актуальной.