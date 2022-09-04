Осень перевернула календарь. Синоптики рассказали о резком похолодании и дождях

В Крым пришла осень Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале сентября в Крым неожиданно и резко пришла настоящая осень. Столбики термометра внезапно упали почти на 10 градусов, люди на улицах променяли короткие шорты на джинсы и штаны, а синоптики регионального гидрометцентра обещают кратковременные дожди.

- Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +13…18, на побережье до +22; днем +21…26, в горах +14…19. В начале рабочей недели, осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится на 3-5 градусов, - предупреждают специалисты гидрометцентра.

Так, в крымской столице 4 сентября без осадков, ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с, а днем местами до 17 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 14 градусов тепла, а днем поднимется не выше +25.

Ранее «КП-Крым» уже предупреждали о том, что к территории полуострова подступает холодный атмосферный фронт. Он принесет с собой понижение температуры воздуха, штормовой ветер и дожди. Но доставать теплые вещи, в отличие от жителей Москвы, крымчанам все же не придется.