Кредитная карта. Новый тренд финансовой грамотности

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Сейчас почти каждый человек в своем кошельке имеет одну или несколько кредитный карточек, ведь это очень выгодно. Это платежный инструмент, благодаря которому можно на определенных условиях пользоваться деньгами банка бесплатно. Обладатель карты должен своевременно вносить минимальные платежи, а взамен ему открывается целый мир возможностей и преимуществ, которые точно нельзя получить с дебетовой картой или кредитом.

«Комсомолка» решила разобраться, в чем же преимущества обновленного банковского продукта и какие плюсы кредитной карты.

ТРАТИТЬ ВЫГОДНO

Главный плюс кредитной карты заключается в том, что вы всегда можете получить в пользование заемные деньги. Их можно использовать на любые цели: покупки, обучение, ремонт, путешествия, лечение и многое другое. В отличие от кредита, кредитная карта возобновляется и после закрытия задолженности доступный лимит можно будет тратить снова, а по истечении срока действия пластика карту можно заново перевыпустить.

РЕЗЕРВНЫЙ КОШЕЛЕК

В ситуациях, когда срочно понадобились деньги, но свободных средств на руках нет, на помощь придет кредитка. В этой ситуации она работает как «резервный кошелек», обеспечивающий клиента дополнительными средствами. Во время бронирования отелей, аренды автомобилей или в других случаях, когда нужно временно заморозить средства на карте, удобно предоставить именно кредитную карту и не лишать себя возможности распоряжаться собственными деньгами на дебетовой карте или не отдавать наличные.

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Чтобы подать заявку на кредитную карту, необязательно посещать офис или отделение банка. Теперь это легко можно сделать удаленно через личный кабинет. После подачи заявки надо дождаться одобрения банка и забрать уже готовую карту в офисе банка, при предъявлении паспорта.

ЭКОНОМИЯ И ВЫГОДА

Программы лояльности разных банков совместно с торговыми компаниями и сетями запускают удобные системы программ лояльности. Так, при оплате услуг и покупок обладатель кредитной карты может получать дополнительные скидки. Кроме того, оплачивая покупки, вы можете получить бонусы, баллы или даже возврат средств на личный счет. Скидки могут достигать 20-30%.

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД

Если сравнивать кредитную карту и потребительский кредит или дебетовую карту, кредитная карта имеет льготный период использования банковских средств. В это время вы можете пользоваться деньгами без процентов.

Кстати, использование кредитных карт стало еще удобнее для клиентов крупнейшего крымского банка. Теперь можно оформить новые кредитные карты с беспроцентным периодом, увеличенным до 115 дней. По ранее оформленным кредиткам грейс-период составляет 55 дней. Уже сейчас можно увеличить срок льготного периода с 55 дней до 115 дней по ранее выданной кредитной карте с неиспользованным или полностью погашенным лимитом. Для этого необходимо обратится в чат мобильного приложения или любой офис банка. В скором времени это можно будет самостоятельно в мобильном приложении 24/7.

По данным представителей РНКБ, все главные плюсы и преимущества кредитной карты остаются неизменными. Для клиентов банка также доступно бесплатное открытие и годовое обслуживание с лимитом до миллиона рублей. Льготный период распространяется на все покупки и снятие наличных. Каждый новый месяц начинается новый льготный период. У клиента будет три месяца, когда можно вернуть деньги на карту и не платить проценты.

СПРАВКА КП

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов.