Бизнесмены могут получить кредиты по льготной ставке 3-4,5% на реализацию инвестпроектов в Крыму

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Предприниматели могут получить кредиты для реализации инвестпроектов в Крыму по льготной ставке - от 3% до 4,5%. Такие условия поддержки малого и среднего бизнеса действуют для тех, кто создает проекты в приоритетных отраслях экономики.

Банк РНКБ начал прием заявок на кредитование предпринимателей по новой льготной госпрограмме.

Так, заемщики могут рассчитывать на сумму от 50 миллионов до 1 миллиарда рублей. Максимальный срок кредитования - до 10 лет.

- Льготное кредитование по сниженным процентным ставкам не только повышает доступность кредитных средств для развития бизнеса, но и обеспечивает стимулирование экономики в целом, что особенно важно в нынешних условиях, - говорит вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – В 2022 году 35% кредитов для малого и среднего бизнеса банк РНКБ выдал в рамках льготных государственных программ.

СПРАВКА «КП»

Новая госпрограмма — это объединенная программа льготного кредитования приоритетных отраслей в рамках постановления Правительства РФ №1764 и программы стимулирования кредитования субъектов МСП.

Получить кредит на льготных условиях могут предприниматели, которые занимаются гостиничным бизнесом, обрабатывающим производством, а также работающие в сфере общепита, логистики. Полные условия кредитования указаны на официальном сайте банка.