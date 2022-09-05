Водитель «Газели» сначала въехал в припаркованную Škoda, а после столкнулся с троллейбусом. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Ялте 5 сентября произошло тройное ДТП с участием общественного транспорта, в результате которого пострадали четыре человека. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике Крым, авария случилась днем на улице Красноармейской в районе дома №8.

По предварительным данным, виновником тройного ДТП стал водитель маршрутного такси - управляя «Газелью» он не выбрал безопасную дистанцию.

- В результате чего допустил наезд на припаркованный автомобиль Skoda, после чего продолжил движение и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении троллейбусом, - отметили в пресс-службе крымской полиции.

В маршрутке в этот момент находились пассажиры. Четверо из них получили травмы и были доставлены в больницу. Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют полицейские.

К делу подключилась и прокуратура Крыма. Как отметили в пресс-службе надзорного ведомства, один из пострадавших пассажиров «Газели» - несовершеннолетний ребенок.

- В ходе организованных проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также правил перевозки пассажиров, - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

Надзорное ведомство поставило ход и результаты проверки на контроль.

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