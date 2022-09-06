Силовики задержали мужчину, пытавшегося ввести в Крым патроны для автомата Калашникова

Мужчина вез в Крым патроны. Фото: УВО Минтранса РФ

На въезде на Крымский мост задержали мужчину с боеприпасами. Как сообщает Краснодарский филиал ведомственной охраны Минтранса России, на линейном посту в зоне транспортной безопасности стрелки филиала обнаружили у пассажира одной из легковых авто патроны к автомату Калашникова.

- В ходе досмотра 40-летнего мужчины - пассажира легкового автомобиля Hyundai Minibus, дежурная смена ФГУП «УВО Минтранса России», под руководством Дарьи Левдик, обнаружила среди его личных вещей патроны 5.45-го калибра для автомата Калашникова, - сообщает пресс-служба филиала.

Мужчину задержали перед въездом на Крымский мост в зоне транспортной безопасности. Фото: УВО Минтранса РФ

В отношении мужчины был составлен соответствующий акт, после чего вместе с боеприпасами его передали правоохранителям. Оперативно-следственные мероприятия ведут сотрудники линейного отдела МВД России на транспорте.

В целом за сутки ведомственная охрана задержала семерых человек, которые нарушили требования пропускного режима охраняемых объектов транспортной инфраструктуры Крыма и Краснодарского края.

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