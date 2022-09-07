Крымчане и севастопольцы в августе оформили кредиты на рекордную сумму

Фото: Архив "КП"

В августе запросы крымчан на получение потребительских кредитов резко возросли. Так, по данным РНКБ банка, в августе текущего года клиентам было выдано 1,6 миллиарда рублей.

Это рекорд не только в 2022 году но и с начала работы банка в Крыму (с 2014 года). Напомним, что благодаря снижению ключевой ставки Центробанка РФ потребительские кредиты стали доступнее для населения. Так, в РНКБ можно получить наличные на любые цели по ставке от 9,9%. Максимальная сумма кредита составит 2 миллиона рублей. После подачи заявки от клиента банк принимает решение в течение трех минут по поводу выдачи средств.

Сектор розничного кредитования в Крыму продолжает восстанавливаться. Так, объем выдач кредитов наличными в июле-августе вырос больше чем в два раза по сравнению с предшествующими месяцами. И спрос на кредитование продолжает увеличиваться. Так, по сравнению с февралем этот показатель вырос на 35%. При этом средний чек кредита за год не вырос — клиенты берут у банка взаймы в среднем 251 тысячу рублей.

КСТАТИ

Большинство заемщиков - 61% - мужчины. Средний возраст тех, кто берет на себя кредитные обязательства, - 46 лет. При этом 70% клиентов, оформивших кредиты, - это люди возраста от 30 до 60 лет.

Чаще всего заемщики берут кредиты на строительство и ремонт жилья, а также на покупку крупной бытовой техники и автомобилей. Больше 150 кредитов наличными в августе 2022 года клиенты оформили на оплату образования. В этой категории средний чек составил 143 тысячи рублей.

ВАЖНО

Если вы планируете оформить кредит, подать заявку можно на сайте РНКБ, а также в интернет банке или в мобильном приложении. Кроме того, эта услуга доступна в любом отделении банка. Ознакомиться с условиями потребительского кредитования подробнее можно на сайте банка. В РНКБ также действуют программы господдержки. В частности, региональная программа льготного кредитования под 3% годовых на газификацию домовладений в Республике Крым. Кроме того, работает федеральная программа поддержки сельских территорий, согласно которой можно получить кредит под 5% годовых на ремонт и коммуникацию домовладений.