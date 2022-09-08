«Недетский дом»: в прокат выходит фильм с Иваном Охлобыстиным, снятый по сценарию врача-психиатра из Севастополя

Нового директора, который решил ужесточить правила в детском доме, сыграл Иван Охлобыстин. Фото: Кадр из фильма.

Социальная драма «Недетский дом» режиссера Михаила Расходникова стала настоящим откровением Международного московского кинофестиваля этого года. Бескомпромиссная история о противостоянии сирот и дирекции детского дома снята по сценарию врача-психиатра из Севастополя Андрея Петрушина. Книга, вдохновившая создателей фильма, была написана десять лет назад, но сих пор не издана. Ее отказались издавать даже после того, как появилась информация о дате выхода фильма на экраны, рассказал КП-Крым Андрей Петрушин.

- Книга «Недетский дом» была написана во время моей работы в детском доме в 2012 году, а сценарий фильма мы вместе с режиссером начали писать в начале 2020. В том же году был снят и фильм. Книга - публицистическая, а не художественная. Она не просто основана на реальных событиях, а практически с журналисткой точностью передаёт события, произошедшие в детском доме. Кроме одной главы, - рассказывает Петрушин.

Детдомовцев в большинстве своем сыграли дети из приемных семей. Фото: кадр из фильма

Главные роли в фильме сыграли Иван Охлобыстин (директор Андрей Маст) и Ирина Розанова (психолог). Основной посыл ленты: детям нужна не жалость, а любовь.

- После роли Ивана Ивановича Охлобыстина в фильме «Временные трудности» я никого другого не мог представить в роли директора детского дома. Это не такая простая роль, как может представиться изначально. Ирина Розанова великолепно вжилась и сыграла свою роль. Именно такой и должна быть сотрудница детского дома, занимающая такую должность, - отметил сценарист.

Компанию известным артистам в кадре составили юные, но многообещающие актеры. Дебютным фильмом «Недетский дом» стал для сына Андрея Панина («Водитель для Веры», «Бригада») - Александра. Он учился на юриста, но изменил решение после успешного прохождения проб. Роль бунтарки Инны исполнила Полина Ватага («Белый снег»). Второстепенных детских персонажей, по словам сценариста, в большинстве своем сыграли дети из приемных семей, бывшие воспитанники детских домов.

Основной посыл ленты: «Детям нужна не жалость, а любовь». Фото: кадр из фильма

В широкий прокат фильм выходит уже 15 сентября. Выход ленты поддержали такие звезды как Эвелина Блэданс и Сергей Безруков с супругой Анной Матисон. Пара воспитывает трех детей, но призналась, что задумываются о четвертом, которого готовы усыновить.

Кстати, 10% от прибыли с проката фильма будет перечислено в фонд «Арифметика добра» в поддержку и развитие приемного родительства.

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